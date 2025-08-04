【週刊少年ジャンプ 2025年36・37合併特大号】 8月4日 発売 価格：330円

　集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年36・37合併特大号」を本日8月4日に発売した。価格は330円。

　今号は「週刊少年ジャンプ」と「ポケモン」がコラボ。表紙は連載作家陣によるコラボイラストとなっており、「ONE PIECE」尾田栄一郎氏によるピカチュウや「アオのハコ」三浦糀氏によるワニノコ、「SAKAMOTO DAYS」鈴木祐斗氏によるチコリータなどが描かれている。

　また、とじこみ付録としてコラボイラストの「スペシャルコラボステッカー vol.1」が付属しているほか、「メタルアートボード」や「トートバッグ」が7,120名に当たるプレゼントキャンペーンも行なわれている。

「ONE PIECE」尾田栄一郎氏によるピカチュウ

「アオのハコ」三浦糀氏によるワニノコ

「SAKAMOTO DAYS」鈴木祐斗氏によるチコリータ

「カグラバチ」外薗健氏によるポカブ

「魔男のイチ」作画担当 宇佐崎しろ氏によるエルレイド