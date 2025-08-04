「ジャンプ」×「ポケモン」のステッカーが付録！ 「週刊少年ジャンプ 2025年36・37合併特大号」本日8月4日発売
【週刊少年ジャンプ 2025年36・37合併特大号】 8月4日 発売 価格：330円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年36・37合併特大号」を本日8月4日に発売した。価格は330円。
今号は「週刊少年ジャンプ」と「ポケモン」がコラボ。表紙は連載作家陣によるコラボイラストとなっており、「ONE PIECE」尾田栄一郎氏によるピカチュウや「アオのハコ」三浦糀氏によるワニノコ、「SAKAMOTO DAYS」鈴木祐斗氏によるチコリータなどが描かれている。
また、とじこみ付録としてコラボイラストの「スペシャルコラボステッカー vol.1」が付属しているほか、「メタルアートボード」や「トートバッグ」が7,120名に当たるプレゼントキャンペーンも行なわれている。
「ONE PIECE」尾田栄一郎氏によるピカチュウ
「アオのハコ」三浦糀氏によるワニノコ
「SAKAMOTO DAYS」鈴木祐斗氏によるチコリータ
「カグラバチ」外薗健氏によるポカブ
「魔男のイチ」作画担当 宇佐崎しろ氏によるエルレイド
週刊少年ジャンプ36・37合併特大号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) August 3, 2025
集合表紙は
週刊少年ジャンプ×Pokémon 夢のコラボ‼️
明かされていく驚愕の過去❗️
エルバフ編超人気御礼‼️巻頭カラーは『ONE PIECE』🎉
Cカラーは『魔男のイチ』『カグラバチ』島袋光年最新作❗️読切『バカバトル』‼️
電子版👇https://t.co/3nRohLsf7j pic.twitter.com/6URgWXHP0I