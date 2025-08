アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

「ディズニー ファンタスピーク」にて、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー3』で楽しく学びながら応募できる、8月限定のグッズが当たる英語学習応援イベントが開催されています☆

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー3』リリース記念「学習応援イベント」

実施期間:2025年8月1日(金)〜8月18日(月)

プレゼント:

アプリダウンロードはこちら

アプリ内チケット20枚:応募者全員にプレゼント応募条件:「物語を聞く」レッスンを5回実施ディズニーやピクサーモチーフのガジェットポーチ5種:いずれかを抽選で5名にプレゼント応募条件:「スピーキング」レッスンを2回実施

英語学習のモチベーションを高めるために、定期的に学習応援イベントを実施している「ディズニー ファンタスピーク」

今回実施される8月限定イベントでは、2025年公開15周年を迎えた『トイ・ストーリー3』ほか、計12作品で学べる学習応援イベントです。

アプリ内の「リスニング」や「スピーキング」レッスンでの学習回数に応じて、プレゼントに応募可能。

応募者全員にアプリ内チケットがプレゼントされるほか、「トイ・ストーリー」シリーズはじめ、ディズニーやピクサーモチーフのガジェットポーチが抽選で5名に当たります☆

ガジェットポーチは「ベイマックス」や『リメンバー・ミー』の「ミゲル」、『ズートピア』の「ニック・ワイルド」、『トイ・ストーリー』の「エイリアン」、ディズニープリンセス「ラプンツェル」の5種類です。

「トイ・ストーリー」シリーズは計3作品に

これまでにリリースされていた、公開30周年を迎えた『トイ・ストーリー』、『トイ・ストーリー2』に加え、公開15周年を迎えた『トイ・ストーリー3』を今回リリース。

これにより、「トイ・ストーリー」シリーズは計3作品で学習することができます。

「トイ・ストーリー」シリーズは、3作品ともに、中上級向けの作品となりますが、「ファンタスピーク」には、英語初級者の方にも取り組みやすい、[ショート版]の作品も多数収録。

各作品の単語数は、約200語から、英単語のレベルは、英検3級程度なので、無理なく、続けやすい、「これならできそう」「これならできるかも」を実感いただける学習コンテンツです。

「ストーリー」作品の英語レベルについては、公式サイトで確認できます。

英語力の向上に役立つさまざまな機能

累計29万ダウンロードを突破した「ディズニー ファンタスピーク」は、ディズニーやピクサーの45作品以上を題材に、英語を楽しく学べる大人向けの英語学習アプリです。

AIによる発音チェック機能やパーソナルな英単語を作れる、「マイ単語帳」、オーディオブックのような使い方ができる「まとめ聞き」、ディズニー公式のメダルやアートを集められる「コレクション」など、楽しみながら英語力が身につく機能を多数搭載。

忙しい日常の中でも、スキマ時間を活用して自然と英語が習慣化する、そんな学びのスタイルが提供されています。

※2025年8月時点の作品数です

『トイ・ストーリー3』で楽しく学びながら8月限定のプレゼントが当たる英語学習応援イベント。

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」にて開催されているディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー3』リリース記念「学習応援イベント」の紹介でした☆

アプリダウンロードはこちら

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『トイ・ストーリー3』を学んでグッズが当たる!アルク 英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」 appeared first on Dtimes.