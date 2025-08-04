「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」より主人公「サム」の1/3スケールスタチューが近日予約開始！中国のゲームショウ「ChinaJoy 2025」にて初展示
【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH サム】 近日予約開始 発売日・価格：未定
プライム1スタジオは、スタチュー「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH サム」を近日予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
今回8月1日より開催している中国のゲームショウ「ChinaJoy 2025」にて本製品の初展示を行なっており、公式Xアカウントにて展示の様子を公開しているほか、公式サイトでは近日予約開始することを伝えている。
「ChinaJoy 2025」の展示の様子
＼✨ChinaJoy 2025 展示情報✨／- Prime 1 Studio (プライム１スタジオ) (@Prime1Studio) August 1, 2025
プレイステーション5（PS5）用ソフト
『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』より
”伝説の配達人” と呼ばれた主人公
「サム」が展示中‼
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