【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH サム】 近日予約開始 発売日・価格：未定

　プライム1スタジオは、スタチュー「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH サム」を近日予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

　今回8月1日より開催している中国のゲームショウ「ChinaJoy 2025」にて本製品の初展示を行なっており、公式Xアカウントにて展示の様子を公開しているほか、公式サイトでは近日予約開始することを伝えている。

「ChinaJoy 2025」の展示の様子

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