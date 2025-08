堂本光⼀、約4年ぶりのオリジナルアルバム『RAISE』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■リード曲「The beginning of the world」MVのプレミア公開も決定!

堂本光一が、約4年ぶりとなるオリジナルアルバム『RAISE』を9月10日にリリースすることが決定した。

「RAISE」は、気持ちを高める、盛り上げる、励ます、など様々な意味を持つ言葉。今作は「A new step forward(新たな一歩)」をテーマに制作されたアルバムとなっている。

リード曲の「The beginning of the world」を筆頭に、人生を鼓舞するようなエンターテイメントを突き詰めた、心揺さぶる 13曲で構成。堂本光一だからこそ表現できる、王道でありながらもあらたな音楽の世界がここに誕生した。

初回盤Aには、リード曲「The beginning of the world」のMVを収録。壮大な世界観とともに総勢51名で織りなす圧巻のパフォーマンスは必見だ。 振り付け現場から迫ったメイキング映像も見逃せない。

初回盤Bには32ページのPhoto Bookを封入。今まで見たことのないクールな眼差し、研ぎ澄まされた美しさ、危ういほどの色

気、すべてが収められた目が離せない一冊となっている。また「The beginning of the world」MVを様々な角度から楽しめる、マルチカメラも収録。

通常盤のボーナストラックには『Endless SHOCK』でライバル役が歌唱していた「MOVE ON」。また、本人作詩・作曲の「I」をセルフカバーした、2曲が収録される。

なお、リード曲「The beginning of the world」のMVが、8月7日20時より、Storm Labels Official YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定。現在は、プレミア公開に向けてティザー映像が公開中だ。

全国4都市10公演となる『KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE』の開催も決定。

KinKi Kidsを愛する人たちが選ぶ名曲プレイリスト企画『KinKi Kids Playlist Library』も好評公開中だ。

ライブ情報

『KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE』

10/04(土)愛知・Aichi Sky Expo

10/05(日)愛知・Aichi Sky Expo

10/11(土)神奈川・横浜アリーナ

10/12(日)神奈川・横浜アリーナ

10/13(月・祝)神奈川・横浜アリーナ

10/24(金)福岡・マリンメッセ福岡 A館

10/25(土)福岡・マリンメッセ福岡 A館

11/05(水)大阪・大阪城ホール

11/06(木)大阪・大阪城ホール

DOMOTO OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/8?ima=0422

『KinKi Kids Playlist Library』

https://kinkikids-elov.lnk.to/PlaylistLibrary

Storm Labels Official YouTube

堂本光一 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/163?ima=0705