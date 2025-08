TIアサヒは、2025年8月より、GNSS受信機「PENTAX GX2-A VRSセット」のレンタル業務を開始します。

TIアサヒ「PENTAX GX2-A VRSセット」

TIアサヒは、2025年8月より、GNSS受信機「PENTAX GX2-A VRSセット」のレンタル業務を開始。

建設・土木・測量業界の方に向けて、より手軽に高精度な測位を実現するソリューションを提供します。

■GX2-A VRSセットとは

「GX2-A」は、ARリアルタイム誘導機能を搭載したGNSS受信機で、現場での測位作業を直感的かつ効率的に行うことが可能です。

VRS(仮想基準点方式)に対応しており、ネットワークRTKによる高精度測位を実現します。

GX2-A VRSセット

■主な特長

・ARリアルタイム誘導機能

AR杭打ち用下向きカメラにより、コントローラに現場の映像と矢印が表示され、測定ポイントへの誘導が可能です。

AR杭打ち誘導画面

・高精度測位

1408チャンネルの衛星受信ボードを搭載し、GPS、GLONASS、GALILEO、BEIDOU、QZSSに対応。

衛星配置画面

・傾斜補正機能

±60°までの傾斜に対応し、リアルタイムで座標補正。

傾斜補正機能

・防塵・防水設計(IP68)

雨天や過酷な環境でも安心して使用可能。

防塵・防水性能

・長時間稼働

ホットスワップ対応のバッテリ2個で最大20時間の連続使用。

連測使用時間は約20時間

・簡単設置・即測位

初期化時間は約10秒。

前回設定を記憶し、自動観測開始。

■GX2-A VRSセットレンタル構成品

SIMカード付

バッテリ(BP09)×2

充電器セット(BC05)

USBケーブル

コントローラ一式(専用アプリPTS搭載)

コントローラホルダ

ケース・保証書

カーボンポール

二脚

■レンタル価格については、ホームページ等で確認してください。

・お客様の近隣のTIアサヒ株式会社の代理店からの貸し出しとなります。

・SIMカード付きです。

■レンタルの流れ(概要)

・TIアサヒ株式会社 Webサイトのレンタルのページ

・お客様が上記のURLから申込フォームに入力します。

・お客様近隣のTIアサヒの代理店がご対応します。

・地域によってはレンタル契約ができない場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post レンタル業務開始!TIアサヒ「PENTAX GX2-A VRSセット」 appeared first on Dtimes.