パリ6区で日本の“涼”を届けるポップアップ ！CRAFT STORY JAPAN

ゼンブラザーズは、2025年8月4日(月)から8月18日(月)フランスのパリ6区にて、日本文化イベント「CRAFT STORY JAPAN」を開催。

CRAFT STORY JAPAN

開催日程 : 2025年8月4日(月) - 8月18日(月)

*8月10日-11日、16日-17日は休業日

開催時間 : 13:00 - 18:00

開催場所 : BOLANDO, 8 rue de l’ Echaude, 75006 Paris

主な実施内容: 江戸、京扇子や団扇の展示

ミニ屏風、色紙、漢字掛け軸等の日本人アーティストの作品展示

その他 : 武士カード、風呂敷等の和雑貨

入場料 : 無料

主催 : ゼンブラザーズ

ゼンブラザーズは、2025年8月4日(月)から8月18日(月)フランスのパリ6区にて、日本文化イベント「CRAFT STORY JAPAN」を開催中です。

このイベントでは、扇子や屏風、漆芸や漢字といった日本が誇る職人技と自然モチーフの美意識を紹介し、日本文化の魅力を世界へ発信します。

また、イベントは、ゼンブラザーズが新たに提供する「グローバル ブランディングプロモーション」サービスのショーケースとして位置づけています。

ヨーロッパで、商品の展示〜テスト販売〜消費者のフィードバック〜認知拡大と、商品ブランディングやテスト販売はもちろん、PRやコンテンツ開発までのコミュニケーション戦略を一気通貫で実施します。

