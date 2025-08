回転寿司チェーン「くら寿司」にて、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念し、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーン開催。

期間中、アニメに登場するキャラクターである「竈門炭治郎」「冨岡義勇」「胡蝶しのぶ」「栗花落カナヲ」をイメージしたお寿司やデザートのコラボメニューが期間限定で登場します☆

くら寿司 アニメ「鬼滅の刃」コラボキャンペーン

キャンペーン開始日:2025年8月8日(金)

開催店舗:全国のくら寿司店舗

※「くら寿司 大阪・関西万博店」では実施されません

※お持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外)

2016年から「週刊少年ジャンプ」に連載されていた同名漫画作品を原作としたアニメ「鬼滅の刃」

原作となるコミックスの発行部数は2億2000万部を突破しています。

くら寿司では2020年から毎年「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーンが実施されており、今回は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念したものです。

今回のキャンペーンでは、アニメに登場する「竈門炭治郎」「冨岡義勇」「胡蝶しのぶ」「栗花落カナヲ」をイメージしたお寿司やデザートのコラボメニューが期間限定で登場。

また、第1弾、第2弾の計2回にわたり、税込み2,500円のお会計ごとに、クリアファイルやラバーコースターなど貴重なオリジナルグッズがプレゼントされます。

そして「ビッくらポン!」で当たりが出ると、くら寿司限定のufotable描き下ろしミニキャライラストを使用した“ラバーチャーム”や、敵である鬼のキャラクターも描かれた“缶バッジ”、全種類集めたくなる“消しゴム”など、特別な景品がもらえるなど様々な企画が目白押しです☆

炭治郎のえび天マヨソース

価格:230円

販売期間:2025年8月8日(金)〜8月31日(日)

持ち帰り:不可

「竈門炭治郎」が描かれた敷シートが付いてくる「炭治郎のえび天マヨソース」

日輪刀をイメージした「えび天」に、炭治郎が着ている羽織の模様・緑と黒のカラーを表現した「グリーンマヨ」「甘だれ」がトッピングされています。

酸味と甘みのバランスが良いクリーミーなソースが、えび天と相性抜群です。

義勇の水の呼吸レモンスカッシュ

価格:480円

販売期間:2025年8月8日(金)〜8月31日(日)

持ち帰り:不可

青いレモンスカッシュと、白いレモンシャーベットとホイップで、冨岡義勇の技「水の呼吸」を再現した「義勇の水の呼吸レモンスカッシュ」

レモンシャーベットとレモンスカッシュの爽やかな味わいにホイップの甘さが溶け込みます。

ストローに付属のストローチャームは、組み立てて飾ることも可能です。

しのぶ&カナヲのピーチグレープスノー

価格:530円

販売期間:2025年8月8日(金)〜8月31日(日)

持ち帰り:不可

「胡蝶しのぶ」と「栗花落カナヲ」が身に着ける蝶の髪飾り型のピックがランダムで付いてくる「しのぶ&カナヲのピーチグレープスノー」

きめ細かく、“ふわふわとした雪”のような口どけをお楽しみいただけるくら寿司のかき氷「夢のゆわ雪」を、「胡蝶しのぶ」の紫色を表現した「ぶどうシロップ」、「栗花落カナヲ」のピンク色を表現した「ピーチシロップ」で味付け。

また、「栗花落カナヲ」の好物であるラムネを使った「ラムネムース」がトッピングされています。

くら寿司×アニメ「鬼滅の刃」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

グッズ名:

第1弾:クリアファイル実施期間:2025年8月8日(金)〜無くなり次第終了種類:全4種類限定数量:合計で先着30万名限定第2弾:ラバーコースター実施期間:2025年8月22日(金)〜無くなり次第終了種類:全4種類限定数量:合計で先着30万名限定

※持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外)

税込み2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンを実施。

8月8日からの第1弾では「竈門炭治郎&冨岡義勇」「我妻善逸&嘴平伊之助」「胡蝶しのぶ&栗花落カナヲ」「猗窩座&童磨」のペアアートと使用したクリアファイル、

8月22日からの第2弾では、くら寿司のメニューなどを持つかわいいアートを使ったラバーコースターがプレゼントされます。

ビッくらポン!『くら寿司×アニメ「鬼滅の刃」オリジナルグッズ』

実施期間:2025年8月8日(金)〜8月31日(日)※無くなり次第終了

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れると、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」

「ビッくらポン!」で当たりが出ると、アニメ「鬼滅の刃」のアートを使用した特別な景品がもらえます。

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」を楽しめます

ラバーチャーム

種類:全8種類

くら寿司限定のufotable描き下ろしミニキャライラストを描いたラバーチャーム。

全8種類の中からいずれか1つがランダムにでてきます。

缶バッジ

種類:全15種類

敵である鬼のキャラクターも描かれた“缶バッジ。

「不死川玄弥」のほか、柱メンバーの「宇髄天元」「時透無一郎」「甘露寺蜜璃」「不死川実弥」「悲鳴嶼行冥」など全15種類がラインナップされます。

消しゴム

種類:全8種類

「竈門炭治郎」「冨岡義勇」たちを描いた、全種類集めたくなる消しゴム。

キャラクターをイメージしたカラーが使用されているのもポイントです。

期間限定メニューが登場し、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズがゲットできるコラボ企画。

全国のくら寿司にて2025年8月8日より開催される、アニメ「鬼滅の刃」コラボキャンペーンの紹介でした☆

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」が正式表記

※一部店舗では価格が異なります

※コラボメニューは予定数量に達し次第、販売終了となります

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

