ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 文化施設で楽しむ夏休み 甘粛省敦煌市 文化施設で楽しむ夏休み 甘粛省敦煌市 文化施設で楽しむ夏休み 甘粛省敦煌市 2025年8月4日 10時51分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３日、敦煌市博物館で、仮想現実（ＶＲ）デバイスを使って敦煌文化を没入体験する子ども。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社敦煌8月4日】中国甘粛省敦煌市では、国内各地の子どもたちが保護者とともに訪れ、市立博物館や敦煌書局などの文化施設で敦煌の歴史を学び、文化の魅力を感じながら夏休みを過ごしている。 ３日、敦煌書局で本を読む子ども。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） ３日、敦煌市博物館で展示を見る子どもたち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） ３日、敦煌書局で本を読む子ども。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） ３日、敦煌書局で本を読む子ども。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） ３日、敦煌市博物館で展示を見る子どもたち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） ３日、敦煌市博物館で展示を見る子ども。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） ３日、敦煌書局で保護者と一緒に本を読む子ども。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） ３日、敦煌市博物館で、仮想現実（ＶＲ）デバイスを使って敦煌文化を没入体験する子どもたち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？