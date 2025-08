Thanks to the dedication of developers and publishers, we are launching https://t.co/Y26XDapvYH.



PCゲーム販売プラットフォームのGOG.comが、Steamやitch.ioといったゲーム配信プラットフォームがクレジットカード会社からの圧力でアダルトコンテンツを規制せざるを得なくなった問題を受け、反検閲キャンペーンの「FreedomToBuy.games」を立ち上げました。GOG offers 13 free NSFW games as it launches anti-censorship campaign, FreedomToBuy.Games | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/gog-offers-13-free-nsfw-games-as-it-launches-anti-censorship-campaign-freedomtobuygames2025年7月中旬、Steamがこれまでプラットフォーム上で配信してきたアダルトゲームの一部を削除しました。これは反ポルノ団体・Collective Shoutが、Visa、PayPal、Mastercardといった決済プラットフォームに対して「Steamやitch.ioでは過激なアダルトゲームが配信されている」と批判したことを受けて行われた措置だと思われています。しかし、Steamは明確にどういった種類のアダルトゲームが規制の対象となるかを明記しておらず、決済プラットフォームがノーと言えばすべてのコンテンツが配信不可能になってしまうのではと、ゲーマーからは不満が噴出しました。Steamが大量のアダルトゲームを削除したのち反ポルノ団体が「小児性愛ゲーマーへの勝利」を宣言、日本のX(旧Twitter)でも「ゲーマー激怒」がトレンド入り - GIGAZINEさらに、Steamに続く形でitch.ioもアダルトコンテンツの規制を強化することを発表しました。itch.ioは「決済処理能力は当社のプラットフォームを利用するすべてのクリエイターにとって不可欠なものであるため、事業を継続し、すべての開発者にマーケットプレイスを提供するためには、決済パートナーとの関係を最優先し、コンプライアンス順守に向けた迅速な措置を講じる必要があります」と説明し、アダルトコンテンツ規制の原因は決済代行業者からの圧力であると明かしていました。Steamに続きインディーゲームマーケットプレイスのitch.ioもアダルトゲームの取り締まりをスタート - GIGAZINEプラットフォームを運営しているわけではない決済プラットフォームからの圧力で配信コンテンツを削除しなければいけなくなっている現状は、決済プラットフォームが配信コンテンツを検閲しているのと同じであるとして、ゲーマーからは不満の声が上がっています。一部のゲーマーはSteamやitch.ioに圧力をかけたとされる決済プラットフォームに対して、抗議の電話やメールを送信していることも明らかになりました。Steamとitch.ioに圧力をかけてアダルトゲーム規制を強行したクレジットカード会社に対してゲーマーから抗議の電話やメールが殺到 - GIGAZINEGOG.comは「ゲームが合法で責任を持って制作されていれば、プレイヤーは今日だけでなく、何十年後であってもそのゲームを楽しむことができるはずです」と述べ、Steamやitch.ioが決済プラットフォームからの圧力でアダルトコンテンツを正常に配信できなくなっている現状は問題があると指摘。ゲーム業界における検閲に対する意識を高める必要があるとして、「FreedomToBuy.games」というキャンペーンを立ち上げました。「Freedom To Buy」では48時間限定で13のゲームを無料配布しています。配布されているゲームは「POSTAL 2」「Agony + Agony UNRATED」「Leap of Love」「Being a DIK - Season 1」「Leap of Faith」「House Party」「HuniePop」「Lust Theory」「Treasure of Nadia」「Summer's Gone - Season 1」「Fetish Locator Week One」「Sapphire Safari」「Helping the Hotties」です。Freedom To Buyhttps://items.gog.com/freedomtobuy/index.htmlGOG.comは「ゲームが合法であれば、自由に購入できるべきです」「開発者とパブリッシャーの献身的な取り組みのおかげで、FreedomToBuy.gamesを立ち上げることができました」「ゲームにおける検閲への意識を高めるため、創造の自由と保護への取り組みの一環として、13のゲームを48時間無料で公開いたします」「ゲームが合法で責任を持って作られているなら、プレイヤーは今日、そして何十年後も楽しめるはずだと私たちは信じています。私たちの主張はこうです。今日、不快感を理由にゲームがリストから削除されれば、明日復活させることは飛躍的に難しくなります」と主張しています。