公開業務の効率化と閲覧性向上を両立！インフォ・ラウンジ「OpenPhoto」

インフォ・ラウンジは、自治体向けフォトクラウドサービス「OpenPhoto」を全面的にアップデートし、新バージョンの提供を開始しました。

インフォ・ラウンジ「OpenPhoto」

今回のリニューアルでは、自治体がよりスムーズに写真アーカイブを公開・管理できるようにすると同時に、一般利用者や報道関係者が写真を探しやすく、閲覧しやすい操作性を実現しました。

リニューアルポイント

・画像の表示高さを統一し、写真サイズの違いによるレイアウト崩れを解消

・無限スクロールを廃止し、ページ遷移方式へ変更。

過去写真の閲覧が安定

・フィルター、メニューのデザインを統一し、直感的な検索・絞り込みを実現

・詳細ページのレイアウトを刷新し、写真とメタデータの視認性を向上

・ハンバーガーメニューを改善し、メニュー外クリックで閉じる操作に対応

自治体の方へ

OpenPhoto は、「オープンデータ × 写真」を軸に、シティプロモーションと自治体広報DXをサポートします。

・写真、メタデータを一元管理し、効率的な写真管理を実現

・地図、時系列、タイル表示など、多様な写真の表示方法にも対応

・メディア企業様などからの利活用から、シティプロモーションに寄与

新規にご登録いただいた自治体には、導入支援パック(設定代行・利用マニュアル)を無償提供しており、保存容量10GBの無料トライアルを利用できます。

また、動画公開が可能な有料プランなど、自治体様にあったプランを用意しています。

