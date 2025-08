今だけ9,980円！グローカルネット「KURUFi(クルファイ)」

グローカルネットは、ポータブルWi-Fi端末「KURUFi(クルファイ)」と、100GB(365日有効)の通信プランがセットになったAmazon販売商品について、通常価格19,800円(税込)から約半額の9,980円(税込)となる期間限定セールを実施します。

グローカルネット「KURUFi(クルファイ)」

セール期間は2025年7月31日(木)から8月16日(土)まで。

夏の帰省や旅行、出張時のネット環境をお得に整えるチャンスです。

◆【セール対象商品概要】

商品名 : KURUFi 本体+100GB 365日プラン セット

セール価格: 通常価格 19,800円 → 特別価格 9,980円(税込)

◆「KURUFi(クルファイ)」について

「KURUFi」は、猛暑でバッテリー問題が注目されるなか、車内に挿しっぱなしにしていても安心なバッテリーレス設計のクラウドWiFi端末「KD-1」と月額0円で契約不要のチャージ型の通信プランを合わせたインターネットサービス。

SIMを使わない端末になり国内4大キャリアから利用場所に合わせ最適な電波環境の通信を接続することで最大エリアで利用できるクラウドSIM技術を搭載。

1. 使い方は簡単、届いたら挿すだけ

KURUFi販売ページから端末とプランを選び購入後、手元に届いたら端末を車内のカーチャージャーソケットに挿すだけで電源が入ります。

端末記載のSSID/パスワードでWiFi接続を行うだけで利用開始ができます。

端末もケーブル一体型(Type-C)なので別途ケーブルを用意する必要はありません。

付属でType-C to Type-Aのアダプターがついてくるので、カーチャージャーの差し込み口がType-Aの場合でも、別途準備することなく利用開始ができます。

接続台数は最大8台まで接続可能です。

さらには電源供給ができれば、モバイルバッテリーやコンセントに挿すことでも使えるので、お出かけ先の屋外や、屋内でも同じインターネットが利用できます。

製品説明イメージ画像

2. 多彩なプラン内容

「KURUFi」は月額0円で使いたい時に使い、足りなくなった時だけチャージができるお得な通信プランとなっています。

通信容量は初回購入時は5GB、10GB、30GB、50GB、100GBから選べ、利用期限も30日または365日から選択できます。

追加チャージの際は初回購入時の容量に加え200GB、300GBを30日または365日から選択しチャージすることができます。

3. 便利な端末機能

「KURUFi」の端末「KD-1」はカーチャージャーのソケットを無駄にしない2in1仕様。

「KD-1」の後部にはメス口のType-Cがあり、お持ちのケーブルを挿しこむことでKURUFiのWiFiを利用しながらスマホやタブレット等の充電もできます。

端末はPD対応で最大電源入力は20V、最大電力は65Wになります。

2in1イメージ画像

◆サービス概要

サービス名 : KURUFi(クルファイ)

サービス提供元 : グローカルネット

サービス価格 : 初回購入セット(KD-1+100GB/365日)9,980円(税込)

※期間限定キャンペーン価格

