aespa、新アルバム『Rich Man』で9月5日にカムバック！新たな世界観に注目

aespaが9月5日、新ミニアルバム『Rich Man』で再びK-POP界に旋風を巻き起こす。

6thミニアルバム『Rich Man』には、同名のタイトル曲をはじめ、トレンディな魅力を詰め込んだ全6曲が収録されており、前作『Dirty Work』とはまた異なる音楽でヒット街道を走る見通しだ。

8月4日0時、各種公式SNSを通じて公開された『Rich Man』イントロ映像は、3Dで再現されたギターグラフィックを通じて今回のアルバムのビジュアルコンセプトを暗示すると同時に、「I am enough as I am, I am a ‘Rich Man’(今のままの私で十分。私こそが『Rich Man』だ)」というスローガンを伝え、注目を集めた。

今回のアルバムは、前述のスローガンの通り、従来の通念的な意味での「Rich Man」ではなく、自分だけの独創的なエネルギーとパワーに満ちたaespaならではの「Rich Man」を新たに定義し、より際立った個性と音楽的カラーを見せることが期待される。

なお、6thミニアルバム『Rich Man』は、9月5日13時にリリースされる予定だ。