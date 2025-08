MOTOR CAMP EXPO実行委員会は、2025年9月27日(土)〜28日(日)に大阪・万博記念公園お祭り広場にて『MOTOR CAMP EXPO 2025』を開催します。

MOTOR CAMP EXPO 2025

会期 :2025年9月27日(土)〜9月28日(日)

時間 :10:00〜17:00

会場 :大阪・万博記念公園お祭り広場(〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園)

入場料 :高校生以上 前売券:700円

当日券:1,000円

[チケット販売]

ローソンチケット(Lコード:52454)、セブンチケット(セブンコード:111-526)、ファミリーマート(ファミポートにて「モーターキャンプエキスポ」と検索)

※障がい者の方は、各種障がい者手帳を提示いただくとご本人様と付添人1名様までご入場いただけます

※別途万博記念公園への入園料が必要になります

※記載の料金はすべて消費税を含んでいます。

主催: MOTOR CAMP EXPO実行委員会

※公園規定により、ペットを連れてのご入園はできません

※園内でのキャンプや宿泊はできません

MOTOR CAMP EXPO実行委員会は、2025年9月27日(土)〜28日(日)に大阪・万博記念公園お祭り広場にて『MOTOR CAMP EXPO 2025』を開催。

MOTOR CAMP EXPOはクルマとアウトドアの親和性に注目し、アウトドアビークルでのクルマ旅やソトアソビの新しい提案をするイベントとして2019年にスタートしました。

「クルマ×アウトドア」をテーマに、アウトドアのより自由な楽しみを応援します。

このイベントでは、アウトドア・車中泊に最適なアウトドアビークルの展示・販売や、全国各地のキャンピングカービルダーによる最新&お買い得モデルの展示・販売などが行われ、気に入ったモデルが見つかればその場で商談も可能です。

アウトドアグッズの展示・販売や工作系ワークショップ、キッズエリアの開設も予定しています。

【アウトドアビークルを見て、比べて、体感できる!】

アウトドアの相棒に最適なSUVやルーフテント付き車両などのアウトドアビークルから、タウンユースにも人気のバンコンバージョンなどのキャンピングカーまで、多種多様なクルマが大集合。

屋外開催なので実際の使用シーンに近く、イメージが湧きやすい上、一度にいろんな車両を比較検討できます。

気に入ったモデルがみつかればその場で商談も可能です!

【アウトドアブランドのグッズをゲットしよう!】

キャンプやアウトドア、車中泊で使えるさまざまなグッズが出展され、気に入ったものが見つかれば、もちろんその場で購入できます。

会場でしか手に入らないお買い得商品や掘り出しものが見つかるかも!?秋のキャンプシーズンをさらに楽しむために、会場でお得にアウトドアグッズを手に入れよう!

【豊富なアクティビティで家族みんなが大喜び!】

会場内には工作系ワークショップやわなげ、スーパーボールすくいなど、小さなお子様から大人まで幅広く参加できるさまざまなアクティビティを実施予定。

家族で1日楽しめるイベントになっています。

【イベント内グルメも充実!】

ランチは会場内の「キャンプフィールド・キッチン」で。

キャンプと旅とごはんを繋ぐ体験型フードエリアで満腹になろう!

【ピクニックエリアでのんびり】

会場内の芝生広場はテントやレジャーシートを拡げてピクニックを楽しむのに最適です。

心地よい木陰でゆったり休憩しつつ、 自分のペースでイベントを楽しもう!

【万博記念公園に家族みんなででかけよう】

日本庭園や自然文化園など、自然豊かな万博記念公園。

わくわく池の冒険広場や夢の池のサイクルボート、バーベキューコーナー(要予約)など、大人も子どもも楽しめます。

公園そばのエキスポシティではショッピングやお食事もできます。

MOTOR CAMP EXPO 11

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アウトドアビークルを見て、比べて、体感!MOTOR CAMP EXPO 2025 appeared first on Dtimes.