「らくるーと」のタイアップ広告掲載！PRESIDENT

PRESIDENT

『PRESIDENT』(プレジデント)2025年7月25日発売号にて、採用管理ツール「らくるーと」(提供:株式会社アイシス)のタイアップ広告が掲載。

この記事では、企業と就活生のつながり強化が課題となる中、SNSとAIを活用して採用活動を進化させるツール「らくるーと」に焦点を当て、代表・政平 秀樹がその開発背景や導入効果、今後の展望について語られています。

■採用管理ツール「らくるーと」について

「らくるーと」は、LINEをフル活用した採用管理ツールです。

応募者とのコミュニケーションをLINE上で完結できるため、応募者との距離を縮め、よりスムーズな採用活動を実現できます。

AI機能の搭載により、さらに進化し、採用担当者の強力なパートナーとして、多くの企業の採用活動をサポートしていきます。

