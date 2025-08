第2位:川栄李奈(25票)

All About ニュース編集部は7月8日、全国20〜60代の男女300人を対象に「ママ芸能人に関するアンケート」を実施しました。本記事では「ママだと知って驚いた芸能人」ランキングを発表します!2位は、「川栄李奈」さんでした!2010年にAKB48の11期生として加入し、選抜メンバーとして活躍後、2015年にグループを卒業。俳優へと転身後はNHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』や映画『デスノート Light up the NEW world』『亜人』といった数多くの作品に出演。auの人気CM「三太郎」シリーズの織姫役でも知られています。2019年5月に俳優の廣瀬智紀さんと結婚し、同年11月に第1子を出産しました。

第1位:きゃりーぱみゅぱみゅ(47票)

自由回答を見ると、「結婚されたのはわかっていましたが、お子さんがいるのは知りませんでした」(30代女性/新潟県)や、「今回のアンケートでママであることを知ったため」(30代女性/福岡県)、「川栄李奈さん、可愛らしい雰囲気なので、ママと知り驚きました」(50代女性/新潟県)、「アイドルのイメージが強く、結婚や出産のイメージがなかったので、ママと聞いたときは意外だったから」(30代男性/富山県)といったコメントが寄せられていました。1位に選ばれたのは、「きゃりーぱみゅぱみゅ」さんでした!高校生の頃から原宿系ファッションモデルとして活躍し、2011年に中田ヤスタカさんプロデュースのミニアルバム『もしもし原宿』でメジャーデビューしました。かわいらしい見た目からは想像できない自由奔放な表現で国内外のリスナーを魅了し、多くの作品を発表しています。2021年にはデビュー10周年を迎え、新レーベル「KRK LAB」を設立。2024年秋には第1子を出産しています。アンケート回答を見ると、「芸名のイメージもあるが、プライベートがあまり想像できない」(30代女性/神奈川県)や「知ってはいましたが、『ママ』という感じが全くない方だなあと思います」、「結婚していたことも知らず、生活感を全く感じさせないから」(40代女性/埼玉県)、「知らなかった。どんな子育てをしているのか気になる」(30代女性/埼玉県)といったコメントが寄せられていました。※コメントは全て原文ママですこの記事の筆者:斉藤 雄二 プロフィール新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。(文:斉藤 雄二)