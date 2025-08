【「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」@成田国際空港】 8月4日~8月31日 開催 場所:成田国際空港 第2旅客ターミナルビル 本館4階

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニーストアのポップアップショップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」@成田国際空港を8月4日より開催する。期間は8月31日まで。本稿では、主に販売グッズを撮り下ろしでご紹介する。

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」は、ディズニーストアの旗艦店「ディズニーフラッグシップ東京」が全国9都市をまわる企画。2024年11月より開始しており、巡回8都市目となる千葉では、成田国際空港 第2旅客ターミナルビルの本館4階が会場となる。

開催日初日にはメディア向けの内覧会が実施され、その内部や販売グッズが公開された。なかでも目玉となっているのは会場限定のパイロット姿のミッキーマウスデザイングッズ。トートバッグとキーホルダーがラインナップされている。

このほかフォトスポットとして、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスのスタチューが成田空港に登場する。

【千葉会場限定グッズ】【フォトスポット】【グッズ&店内の様子】

(C) Disney (C) Disney/Pixar © & TM Lucasfilm Ltd. (C) 2025 MARVEL

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.