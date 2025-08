スマホの充電と同じノリでね。

電動の乗り物は充電が必要なのですが、給油がサクっと終わるガソリン車と違い時間がかかります。これは電動アシスト自転車のバッテリーも同じ。ラクに漕げる代償が充電時間ですし、専用の充電器が必要なことがほとんどです。

たった 15分でフル充電は

Morelleの電動アシスト自転車は、独自の急速充電システムによりたった15分でフルチャージ! 電極に一般的なグラファイトではなくシリコンを採用し、充電時間を短縮することに成功しました。身近なガジェットでもさすがに15分でフルは難しいのに、革新的ですね。

機械学習で状態をチェック

シリコン電極はグラファイト電極の10倍の容量を持つ反面、耐久性が劣るとのこと。そこは機械学習でバッテリーの状態を常にチェックしており、電池寿命を伸ばすよう診断・調節しているそうな。

従来のeバイクは100〜300Wで充電される中、Morelleは1000〜1200WのレベルM2充電器と1500W以上のレベルM3充電器を使うことで、急速充電が可能になっています。いずれは電気自動車用の充電器も、使えるようにするつもりなんですって。

Image: Morelle Inc.

もう充電切れは怖くない

ペダルアシストは最高時速45kmまで。日本だと24kmまでなので、残念ながらこのままでは日本の公道は走れませんね。

350Whの充電池は、もしフルパワーのアシストを使うと1時間ほどの距離を走ります。充電切れになったら、15分の急速充電で完全復活です。長距離移動の際は、充電ポイントを調べておくのが吉です。

全部が急速充電になればイイのにね

Morelleの価格は3,000ドル(45万円)くらいで、2026年の販売を予定しているとのこと。すでに公式サイトで予約が始まっています。

電動自転車は何気にバッテリーの充電が面倒だし、時間がかかるのでコレが普通になってほしいですね。

Source: Morelle Inc. via NEW ATLAS