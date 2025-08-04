・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６７．３３ドル（－１．９３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３９９．８ドル（＋５１．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６７８．７セント（＋２３．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１６．７５セント（－６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３８９．５０セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９６１．７５セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９５．２８（－４．５０）

出所：MINKABU PRESS