「take with a pinch of salt」の意味は？激ムズ問題！？【1分英会話】

正解は「鵜呑みにしない」でした!

これは、直訳すると「塩をひとつまみ加えて食べる」という意味です。

「もともと塩気のないものは、塩をひとつまみ加えることで食べやすくなる」という事実に例えていて、itの指す内容が「元々実は大した話ではない」「誇張されている」という理解が前提にあるニュアンスになります。

そこから、疑ってかかる、言葉半分にして解釈するという意味で使われるようになりましたよ。

「I think you should take it all with a pinch of salt.」

(全てを鵜呑みにしないほうがいいと思うよ。)