４日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・マネタリーベース
２３：００ 米・製造業新規受注
○決算発表・新規上場など
決算発表：伊藤米久ＨＤ<2296>，味の素<2802>，日清食ＨＤ<2897>，王子ＨＤ<3861>，ＫＨネオケム<4189>，住友ベ<4203>，アイカ工<4206>，ラインヤフー<4689>，長谷川香料<4958>，ＪＦＥ<5411>，日製鋼<5631>，千代建<6366>，オルガノ<6368>，ＮＴＮ<6472>，日東工<6651>，ヒロセ電<6806>，ローム<6963>，西日本ＦＨ<7189>，ひろぎん<7337>，ワークマン<7564>，東京精<7729>，イトーキ<7972>，三菱商<8058>，ＰＡＬＴＡＣ<8283>，三菱ＵＦＪ<8306>，千葉銀<8331>，紀陽銀<8370>，川崎汽<9107>，三井倉ＨＤ<9302>，ＤＴＳ<9682>ほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・マネタリーベース
２３：００ 米・製造業新規受注
○決算発表・新規上場など
決算発表：伊藤米久ＨＤ<2296>，味の素<2802>，日清食ＨＤ<2897>，王子ＨＤ<3861>，ＫＨネオケム<4189>，住友ベ<4203>，アイカ工<4206>，ラインヤフー<4689>，長谷川香料<4958>，ＪＦＥ<5411>，日製鋼<5631>，千代建<6366>，オルガノ<6368>，ＮＴＮ<6472>，日東工<6651>，ヒロセ電<6806>，ローム<6963>，西日本ＦＨ<7189>，ひろぎん<7337>，ワークマン<7564>，東京精<7729>，イトーキ<7972>，三菱商<8058>，ＰＡＬＴＡＣ<8283>，三菱ＵＦＪ<8306>，千葉銀<8331>，紀陽銀<8370>，川崎汽<9107>，三井倉ＨＤ<9302>，ＤＴＳ<9682>ほか
出所：MINKABU PRESS