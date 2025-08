大災害・事件が起きるとCMが「ACジャパン一色」になるが…「コロナウイルス」のニュースに広告を出したら、ブランドイメージは損なわれるのか？

2020年春、新型コロナの流行でアメリカのオンラインニュース閲覧は急増した。ところが企業は広告費をおよそ3割削減した。広告主が「コロナ」「抗議」などセンシティブな語句を含む記事を機械的に排除する「ブロックリスト」を多用したためだ。

業界団体や政府は「信頼できるニュースの横で広告を出稿してもブランド毀損は起きにくい」と呼び掛けたが、実際のところはどうなのか? この問題について、実験をもとに検証した論文がある(Andrey Simonov, Tommaso Valletti, and Andre Veiga Attention“ Spillovers from News to Ads: Evidence from an Eye-Tracking Experiment” Journal of Marketing Research 2025, Vol. 62(2) 294-315)。

この研究結果と、そこから得られる日本のメディア・広告業界や担当者への示唆について考えてみよう。

視線の動きをトラッキングする実験で記事と広告を見る時間を計測した結果……

Simonov・Valletti・Veiga(2025)は英米各500人超(計1,013人)を対象にオンライン記事と実在のブランド広告を組み合わせたアイトラッキング実験を実施した。

アイトラッキング実験とは、被験者の視線の動き(どこを見ているか、どのように視線が動いているか)を計測・記録し、そのデータを分析することで、注意の向け方などを解明する研究手法である。

この実験の参加者には、9本の記事を提示する。9本のなかには、少なくない広告主がブロックリストを用いた「ハードニュース」(コロナやブラックライブズマターなどを扱ったもの)と、センシティブな題材をほとんど含まない「ソフトニュース」を織り交ぜている。そして記事本文の近くに表示した広告への視線と滞在時間を計測した。

分析の結果は簡単に言えばこうだ。

記事に1秒多く注意を向けると広告への注意も増え、広告に追加で1秒視線を向けると、あとからそのブランドを想起する(思い出す・思い浮かべる)確率は3.4ポイント上昇した。また、ブランドのバウチャー(割引や特典を受けるための引換券やクーポン券、コードなど)を選ぶ確率も0.7ポイント上昇した。

つまり、記事の魅力度が高いほど広告効果も高まる「注意の波及」現象が確認できた。

ハードニュースとソフトニュースで違いはあるのか?

読者はハードニュース記事に費やす時間は短く、その分広告を見る時間も少ない。

ところがハードニュース横の広告は、同じ時間あたりの効果がソフトニュースより18高いケースから、最大で43%高いケースがあった。

簡単にまとめると「ハードニュースの隣では広告効果が低い」という証拠は得られなかったのである。

また、2024年のStagwell社の調査でも、政治、インフレ、犯罪などのニュースに表示された広告は、ビジネス、エンターテインメント、スポーツの記事の隣に置かれた広告と同じくらい効果的であることが明らかになっている。政治ニュースなど論争を招くトピックへの出稿は、広告主が思っているほどには、消費者の認識に大きな影響を与えていないのである。

つまり、ブロックリストでハードニュースを避けるのは、報道機関の収益を奪うだけでなく広告主自身の機会損失にもつながる可能性が高い。

ブランドイメージを守りつつ質の高いニュースを支えるには、一括排除ではなく文脈を踏まえた運用が望ましい。

近年の実務上の動向 欧米と日本の違い

欧米ではブロックリストの弊害が騒がれてからしばらく経ったあと、GARM の業界基準や IAS などの文脈判定ツールを使い、「単語だけで除外するのではなく文脈を読む」運用へと徐々に転換していっている。

GARMは、Global Alliance for Responsible Media(責任あるメディアのための世界同盟)の略で、デジタルメディアプラットフォーム上での有害コンテンツと、それに関連する広告のマネタイズの課題に対処するため、世界広告主連盟(WFA: World Federation of Advertisers)によって設立された。

IASは、Integral Ad Science(インテグラル・アド・サイエンス)の略で、デジタル広告のメディア計測と最適化のプラットフォームを提供するグローバルリーダー企業である。

インターネット広告費が2024 年に 3 兆 6,517 億円と過去最高に達し、広告市場の約半分を占める日本でも、JICDAQ 認証が 2021 年に始まっている。

JICDAQ 認証とは、一般社団法人デジタル広告品質認証機構(Japan Joint Industry Committee for Digital Advertising Quality & Qualify)が定めるデジタル広告の掲載品質に関する業務プロセスについて、第三者機関が検証し、その基準を満たしている事業者を認証する制度だ。

しかしJICDAQによれば、広告主の「認証事業者に依頼したい」という意向は 6 割前後で、残りは様子見が多い。

日本は2019年のJIAA「ブランドセーフティガイドライン」を足場に2021年からJICDAQ認証が始まったものの、広告主の約3〜5割がなお「具体策はこれから」と回答しているなど、運用成熟度に差がある。

また、日本ではキーワード除外の比率も依然高い。

さらに言えば大きな災害・事件が起きると企業は CM を一時停止し、テレビやネット面が AC ジャパンの公共広告で埋まる慣習が続く。

研究結果を踏まえ、日本で「広告を出す側」と「メディア側」はどう対応していけばいいだろうか。少し検討してみたい。

・広告を出す企業――文脈判定サービスを組み合わせることをベースにする

ブロックリスト一本やりをやめ、文脈判定ツールを用いて「含めるリスト(アロウリスト)」中心へ移行する。欧米ではこの方法で広告効果を維持しながらブランドリスクを下げた事例が増えている。

・メディア側――質の高いジャーナリズムを支える意義を社会的に形成していく

文脈を判定することにも用いられる広告検証ツール(アドベリツール)は、広告が暴力、差別、アダルトコンテンツ、フェイクニュースなどの不適切なコンテンツの隣に表示されることを防ぐ「ブランドセーフティ」と、ブランドイメージに合致する適切な文脈のコンテンツに広告が表示されるように調整する「ブランド適合性」(Brand Suitability)を目的にしている。

これは広告主側だけでなく、メディア側(パブリッシャー側)の「広告品質」をコントロールする上でも有効だ。もちろん、不正コンテンツ、不適切な広告とそれを除外するツールのあいだにはいたちごっこの部分が存在するものの。

ただ、この「ハードニュースへの広告もブランド毀損のリスクは少なく、効果はほかのニュースとそれほど変わらない」にもかかわらず広告主側が懸念するという問題は、メディア側が実情を説明し、その後、論文や調査会社によるアンケートなどでも実態が示されているが、それでも状況があまり変わらない(実験や研究の成果が外側にあまり伝わっていないことも大きいだろうが)。

ファクトよりイメージの方が強い。

したがって解決策も、ファクトで攻め落とすよりも、むしろ新しいイメージに訴えかけていく方が早いかもしれない。

たとえば、質の高いニュース面への出稿を ESG/CSR の一部として位置付けるというパーセプションを広告代理店やメディア側が主導して作っていく、などだ。広告費がジャーナリズムの維持に寄与することを社外に開示すると長期的なブランド価値が高まるという世論を形成していくのである。

広告の効果(測定)にうるさいはずの広告主が、こういう部分では数字ではないところで敬遠している現象自体は興味深いが、いずれにしてもまずはファクトを知ってもらうこと、懸念を示されたら事実を伝えることから始める必要はあるだろう。

自家用車の9割!? CO2輸出が支えるノルウェー「高EV普及率」の闇