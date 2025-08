ユニクロは、ディズニーにまつわる復刻アイテムの販売をはじめとする様々なアニバーサリー企画を2026年8月までの約1年間展開することを発表。きょう4日より「第1弾」、シャツやぬいぐるみを販売する。同社がウォルト・ディズニー・カンパニー協力のもと、服を通じて世界中の人々に夢と驚きを届けるプロジェクト「MAGIC FOR ALL」の一環。10周年を迎えたことを記念した企画。「MAGIC FOR ALL」は、ミッキーマウスやミニーマウスなどおなじみのキャラクターに加え、ディズニープリンセス、アベンジャーズ、スター・ウォーズ、トイ・ストーリーをはじめとする、世界中で愛され続ける作品のキャラクターたちの、ユニクロでしか出会えない特別なコレクションを届ける。

きょう4日からはアニバーサリー企画第一弾として、ソフトなフランネル生地の手触りの良いミッキーマウスのぬいぐるみや、過去のUTをもとに復刻・再デザインした「MAGIC FOR ALL Timeless UT」を発売。人気アーティストが独自の感性でキャラクターを描いた「Disney Art UT」も4日より発売する。ユニクロの定番“フランネルシャツ”の素材から生まれたミッキーマウスのぬいぐるみは、約10年ぶりの登場となる。コットンの柔らかい手触りが特徴で、2015年の「MAGIC FOR ALL」初のコレクションではユニクロの服の素材でできたミッキーマウスが販売された。タイムレスに愛されるユニクロとミッキーマウスの10周年ならではのアイテムとなる。アーカイブコレクション「MAGIC FOR ALL Timeless UT」は、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズのキャラクターたちが楽しめる「MAGIC FOR ALL」の歴代コレクションを、メンズ、ウィメンズ、キッズでそれぞれ展開する。過去に販売したUTから厳選したアートワークを復刻し、カラーやシルエットを再デザインしたコレクションとなる。「Disney Art UT」は、約10年にわたり様々なアーティストやイラストレーターと協業し、それぞれの感性でキャラクターを表現した特別なコレクションを数多く展開してきた。そのアーカイブコレクションとして6人のアーティストの作品を復刻、再デザインして発売する。