Çä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¿¿²Æ¤Î¤ª¾Ð¤¤¶¯²½¹ç½É¡ªÂç¸ç¡È´ÆÆÄ¡É¤ÈÀîÅçÌÀ¡È¥³¡¼¥Á¡É¤¬»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë
8·î4Æü¡Ê·î¡Ë24:29¡Á24:54 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö³«±é¤Þ¤Ç30ÉÃ¡ªTHE ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡×¡£MCÂç¸ç¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¤ªÂê¤«¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬30ÉÃ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤òºî¤ê¡¢Â¨¶½¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÄ¶Â¨¶½¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£
¢¨·ÏÎó¶É¤ÎÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈÉ½¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
º£Ìë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÂ¨¶½¥³¥ó¥È´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿¿²Æ¤Î¤ª¾Ð¤¤¶¯²½¹ç½É¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¾Ð¤¤ÎÏ¤òÃ¡¤Ä¾¤¹¤Ù¤¯ÆÃÊÌ¹ç½É¤ò³«ºÅ¡ª
»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¸ç¡È´ÆÆÄ¡É¤ÈÀîÅçÌÀ¡È¥³¡¼¥Á¡É¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤ë²á¹ó¤«¤ÄÇú¾ÐÉ¬»ê¤ÎÆÃ·±¥á¥Ë¥å¡¼¡£¾Ð¤¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡È¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡É¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬È¯Æ°¡ª
¡ÚÆÃ·±¡¡§¥Ù¥¿1000ËÜ¥Î¥Ã¥¯¡Û
Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ªÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇ¤â¡È¥Ù¥¿¡É¤ÊÅú¤¨¤òÁ´°÷¤ÇÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÀ®¸ù¡£¤¿¤À¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¤â¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¨¡¦¥Ó¥ê¥Ó¥êÈ¯Æ°¡ª
ºÇ½é¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö¡Ø²¿ºÐ¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Î°ìÈÖ¥Ù¥¿¤Ê¥Ü¥±¡×¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¥¥¿¤ï¡ª¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÄ©¤à¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ´°÷¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÇÂç¼ºÇÔ¡ª
ÅÅÎ®¤ËÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢Âç¸ç´ÆÆÄ¤¬¡Ö¡ÊÄË¤¬¤ëÍÍ»Ò¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¡Ë»£¤ë¤Ê¡ª»£¤ë¤Ê¡ªÎ©¤Æ¡ª¡×¤È¡ÈÅÅÎ®¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÍê¤ë´Å¤µ¡É¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤ë°ìËë¤â¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÂçÈ¿È¯¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¥ÉÄêÈÖ¤Î¤ªÂê¡Ö¡Øµ¯Î© Îé ¡»¡»¡Ù¤Î°ìÈÖ¥Ü¥±¡×¡£ÀîÅç¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤±¤ë!!¡×¤È·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¤è¤Í¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¤¤¤±¤ë¡ª¡×¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ó¥ê¥Ó¥ê²óÈò¤Ê¤ë¤«¡Ä!?
¡ÚÆÃ·±¢¡§¥â¥Î¥Þ¥Í¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¡Û
¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¥Þ¥Í¤ªÂê¤ËÂ¨Ä©Àï¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¡×¡ÖÊ¡»³²í¼£¡×¡ÖTKOÌÚËÜ¡×¤Ê¤É¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤ªÂê¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃæ¡¢¤ª¼êËÜ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç¸ç´ÆÆÄ¤â¥â¥Î¥Þ¥Í¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë»²Àï¡ª
ÀîÅç¥³¡¼¥Á¤¬Âç¸ç´ÆÆÄ¤Ë½Ð¤·¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¤ªÂê¤Ï¡Ä!? ¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç¸ç´ÆÆÄ¤Î¥ì¥¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¤Î¡Ê¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ë¸«¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÎáÏÂ½é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤³¤ì¡ª¡×¤È·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Âç´î¤Ó¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡ª
¤µ¤é¤ËÀîÅç¥³¡¼¥Á¤âÄ©Àï¡ª ÀîÅç¥³¡¼¥ÁÞÕ¿È¤Î¡È¥â¥Î¥Þ¥Í¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Ä!?
¿¿²Æ¤ÎÆÃ·±¤Ç¡È¤ª¾Ð¤¤ÎÏ¡É¤ÏÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«!? ´À¤À¤¯É¬»ê¤ÎÇú¾Ð¹ç½É¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£½Ð±é
´ÆÆÄ¡§Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë
¥³¡¼¥Á¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡§¤µ¤ä¹á¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡Ë¢¨50²»½ç