¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡ÙÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ìò¤ÇÎÞ¤ÎÁÊ¤¨¡¡¶¦´¶Â³¡¹¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¥ê¥¢¥ë¡×¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡¾¾ËÜ½á¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¼Í¥¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¡£ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¶ìÇº¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¥ê¥¢¥ë¡×¡ÖËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄËÙÅÄ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë
¡¡ÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È¤ÎÌ¡²è¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ ÆÁ½Å¹¸¤ÎÌä¿Ç¡Ù¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¡¦ÆÁ½Å¹¸¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤¬¡ÖÌä¿Ç¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÉÂµ¤¤ò¿Ç¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤Î¿´¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤Ê¤É¤«¤é¡ÖºÇÁ±¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ËÙÅÄµÁÏÂ¡ÊÄÅÅÄ¡Ë¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¹¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¼õ¿Ç¤·¤¿µû¸×Áí¹çÉÂ±¡¤Ç¡¢³°²Ê°å¤Î¹¯ÆóÏº¡Ê¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡Ë¤«¤é¡Ö²¼°öÆ¬¤¬¤ó¡×¤ò¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£¼ê½Ñ¤òÁ¦¤á¤é¤ì¤ëËÙÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÂçÀÚ¤Ê»Å»öÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀ¼¡É¤ÎÊÑ¼Á¤ò¶²¤ì¤Æ¼ê½Ñ¤òµñÈÝ¡£¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Î¼õ¿Ç¤ò´õË¾¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇÆÁ½Å¤Ï¡ÈÀ¼¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï»à¤ó¤À¤Î¤ÈÆ±¤¸¡É¤È¸À¤¦ËÙÅÄ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¬¡¢´°¼£¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¹¯ÆóÏº¤È°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹¯ÆóÏº¤ÈËÜ²»¤Ç°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆÁ½Å¤ÏËÙÅÄ¤Ë¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¹¯ÆóÏº¤¬¡ÖÌ¿¤ò¼º¤ï¤ì¤¿¤é¡¢À¼¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢ËÙÅÄ¤Ï»×¤ï¤º·ã¹·¤·¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ë¡£
¡¡ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç³±¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÙÅÄ¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¡ÖÀ¼¤Ï¡¢»ä¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤·¤ÆËÙÅÄ¤ÏÀ¼¤Ç¿ÍÀ¸¤¬³«¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ÎÀ¼¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤¬ÎÞ¤ÎÇ®±é¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶ìÇº¤òÂÎ¸½¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¥ê¥¢¥ë¡×¡ÖËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Ë½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±éµ»¤òÄ¶¤¨¤¿ÀâÆÀÎÏ¤Ëµã¤¯¡Ä¡×¡ÖÌò¤ÈËÜ¿Í¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄËÙÅÄ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë
¡¡ÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È¤ÎÌ¡²è¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ ÆÁ½Å¹¸¤ÎÌä¿Ç¡Ù¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¡¦ÆÁ½Å¹¸¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤¬¡ÖÌä¿Ç¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÉÂµ¤¤ò¿Ç¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤Î¿´¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤Ê¤É¤«¤é¡ÖºÇÁ±¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹¯ÆóÏº¤ÈËÜ²»¤Ç°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆÁ½Å¤ÏËÙÅÄ¤Ë¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¹¯ÆóÏº¤¬¡ÖÌ¿¤ò¼º¤ï¤ì¤¿¤é¡¢À¼¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢ËÙÅÄ¤Ï»×¤ï¤º·ã¹·¤·¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ë¡£
¡¡ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç³±¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÙÅÄ¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¡ÖÀ¼¤Ï¡¢»ä¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤·¤ÆËÙÅÄ¤ÏÀ¼¤Ç¿ÍÀ¸¤¬³«¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ÎÀ¼¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤¬ÎÞ¤ÎÇ®±é¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶ìÇº¤òÂÎ¸½¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¥ê¥¢¥ë¡×¡ÖËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Ë½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±éµ»¤òÄ¶¤¨¤¿ÀâÆÀÎÏ¤Ëµã¤¯¡Ä¡×¡ÖÌò¤ÈËÜ¿Í¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£