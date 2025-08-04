¡Ú¹âÃÎ¡¦¹õÄ¬µÆ²Ö¾Þ¡Û±àÅÄ¤Î¥é¥Ô¥É¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¤¬°µ´¬6ÇÏ¿Èº¹V¡ªÃÏÊý¸òÎ®½é³«ºÅ¤òÀ©¤¹
¡¡8·î3Æü¡¢¹âÃÎ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦¹õÄ¬µÆ²Ö¾Þ¡Ê3ºÐ¡¦¥À1900m¡Ë¤Ï¡¢ÅÄÌîË»°µ³¾è¤Î5ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥é¥Ô¥É¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¡Ê²´3¡¦Ê¼¸Ë¡¦ÅÄÃæÈÏÍº¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£6ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥å¥²¥à¡¼¥ó¡Ê²´3¡¦¹âÃÎ¡¦ÅÄÃæ¼é¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥ß¥é¥¯¥ë¥É¥ê¡¼¥à¡Ê¤»¤ó3¡¦¹âÃÎ¡¦Æá²äÀÅ¯¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:06.6¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇµÈ¸¶´²¿Íµ³¾è¡¢¥¶¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡Ê²´3¡¦¹âÃÎ¡¦ÅÄÃæ¼é¡Ë¤Ï¡¢10ÃåÇÔÂà¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹½øÈ×¡¢Àè¹ÔÁè¤¤¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥æ¥é¥ê¥æ¥é¥á¥¤¥Æ¡¢¥È¥µ¥Î¥Þ¥¤¥Ò¥á¡¢¥é¥Ô¥É¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¤é¤¬Â³¤¤¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¸¥å¥²¥à¡¼¥ó¤Ï¹¥°Ì¤Ç¿Ê¹Ô¡£2¼þÌÜ3¥³¡¼¥Ê¡¼²á¤®¡¢ÀèÆ¬¥æ¥é¥ê¥æ¥é¥á¥¤¥Æ¤Ë2ÈÖ¼ê½¸ÃÄ¤¬°ìÀÆ¤ËÇ÷¤ê¡¢¥é¥Ô¥É¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡£¼ê±þ¤¨È´·²¤Î¥é¥Ô¥É¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢ÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¥¸¥å¥²¥à¡¼¥ó¤Ë6ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¾¡Íø¤·¤¿¡£½é¤ÎÃÏÊý¸òÎ®¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Âè29²ó¹õÄ¬µÆ²Ö¾Þ¤Ï±àÅÄ¤Î¥é¥Ô¥É¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¤Î°µ¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡Ú¹âÃÎ¡¦ÊªÉôÀîÆÃÊÌ¡ÛÄÍËÜÀ¬¸ãµ³¼ê¡õ¥ß¥¹¥º¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¤¬ÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÀÚ¤ë¡Ä¹âÃÎ½éÇòÀ±¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¾è¤ì¤¿¡×
1Ãå¡¡¥é¥Ô¥É¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì
ÅÄÌîË»°µ³¼ê
¡ÖÇÏ¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¾è¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ãæ¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥°¥¤¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±àÅÄÂåÉ½¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÃÎ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ËÍ¤é±àÅÄÀª¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¥é¥Ô¥É¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¡¡12Àï4¾¡
¡Ê²´3¡¦Ê¼¸Ë¡¦ÅÄÃæÈÏÍº¡Ë
Éã¡§¥Û¥Ã¥³¡¼¥¿¥ë¥Þ¥¨
Êì¡§¥Ê¥Ê¥è¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼
ÊìÉã¡§¥¿¥¤¥à¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹
ÇÏ¼ç¡§ÌÚÂ¼¸ø»Ò
À¸»º¼Ô¡§¥«¥ß¥¤¥¹¥¿¥Ã¥È
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥é¥Ô¥É¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì
2Ãå¡¡¥¸¥å¥²¥à¡¼¥ó
3Ãå¡¡¥ß¥é¥¯¥ë¥É¥ê¡¼¥à
4Ãå¡¡¥æ¥é¥ê¥æ¥é¥á¥¤¥Æ
5Ãå¡¡¥È¥µ¥Î¥Þ¥¤¥Ò¥á
6Ãå¡¡¥ê¥Ð¥¤¥Ö¥í¡¼¥º
7Ãå¡¡¥ê¥±¥¢¥Þ¥¥¢¡¼¥È
8Ãå¡¡¥ª¥â¥Á¥Á¥ã¥ó
9Ãå¡¡¥ì¥¤¥ä¡¼
10Ãå¡¡¥¶¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼
11Ãå¡¡¥¸¥ã¥¬¡¼¥Î¡¼¥È
12Ãå¡¡¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ö¥é¥ó¥Á