「一応言っておくと」はどう英語に訳す？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#11

北村一真さんによる英作文トレーニング! #11

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう!





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始!

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



一応言っておくと、来週の会議には私は出ません。

[解答・解説]



Just so you know, I won’t be attending the meeting next week.



Just to let you know, I won’t be attending the meeting next week.

今回のポイントは、「一応言っておくと」という表現です。決定的に重要ではないかもしれないものの、話し相手に念のため伝えておいた方がよい情報を言葉にする時に用いられるものですね。こういう場合、英語ではjust so you knowというのが定番フレーズです。先日、英語母語話者の同僚と話していて、実際、この表現を耳にしました。文法的に説明するならsoは「…するために、…するように」を表す接続詞であり、「ただあなたに知っておいてもらうために」という意味になりますが、just so you know「一応言っておくと」というカタマリで覚えてしまった方がよいでしょう。同様の表現にjust to let you knowというのがありますが、これも「ただあなたに知らせるために」という直訳ではなく、「一応、伝えておくと」くらいのニュアンスで理解しておきたいところです。「…するために」を意味するto不定詞句を用いた表現には「…すると、…すれば」という意味で捉えると分かりやすい定型表現がたくさんあります。to tell the truth「実を言えば」やto be frank「率直に言うと」などは従来から熟語としてよく取り上げられているものですが、これ以外にも、(just) to give you an example「一例を挙げると」、(just) to give you an idea of…「…のイメージを伝えるなら」といった表現もよく用いられます。以下のCBSニュースの動画は日本製鉄とU.S.スティールの問題を報じたものですが、U.S.スティールがどういう企業か、そのイメージを伝えようとするところで、just to sort of give you an idea「どういう企業かをちょっとお伝えしておくと」という表現が用いられていました。

なお、「会議には出ません」のところは、won’t attend the meetingでも間違いではありませんが、これだと決心をきっぱりと伝えるような形になって少々、ぶっきらぼうに聞こえることもあります。解答例のようにwon’t be attendingと進行形にすると、「状況からそうなってしまいそうだ」というニュアンスが生まれ、少しソフトに表現できます。

【練習問題】



1. 念のために言うと、明日の会議は中止になったよ。



2. 規模感をお伝えすると、このイベントには毎年約300人が集まります。

[語句]



「会議」:meeting



「中止する」:cancel, call off



「規模」:scale

[解答]



1.

Just so you know, tomorrow’s meeting has been called off.



Just to let you know, tomorrow’s meeting has been cancelled.



ポイント: 「念のために言うと」なので、上で確認した、just so you know / just to let you knowがそのまま使えます。cancelとcall offはどちらも「中止する」の意味で使えますが、call offの方がより口語的な表現と言えるかもしれません。



2.

Just to give you an idea of its scale, this event draws about 300 people every year.



Just to give you an idea of its scale, about 300 people attend this event every year.



ポイント: 「規模感をお伝えすると」は「規模のイメージを伝えるなら」と考えて、just to give you an idea of…を使いましょう。「イベントに…人が集まる」は2つ目の例のように人を主語にしても表現できますが、S draw(s) …で「Sに…が集まる」という意味を表すこともできます。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真(きたむら・かずま)

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書2』(ともに研究社)、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』(ともに中公新書)、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』(左右社)。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』(アスク)など。

