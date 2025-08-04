3週間ぶりの開催となったサッカーJ2リーグ。2日（土）、3日（日）に第24節の10試合が開催されました。

首位水戸ホーリーホックはロアッソ熊本に敵地で1−2の逆転負け。4月5日以来となる4か月ぶりの敗戦で無敗記録は『15』でストップしました。一方勝利した熊本は、J3降格圏内の18位を脱し、17位に順位を上げています。

2位から8位は混戦状態。この中で今節勝利したのはRB大宮アルディージャと徳島ヴォルティス。大宮は8試合ぶりの勝利で4位浮上、徳島は5位に順位を上げました。

2位ジェフユナイテッド千葉は、終盤いわきFCに追いつかれ引き分け。3位ベガルタ仙台はV・ファーレン長崎との上位対決を引き分け。長崎は6位に順位を上げています。サガン鳥栖は北海道コンサドーレに敗れて7位、ジュビロ磐田はホームで4失点を喫し8位に転落。2位千葉から8位磐田までの勝ち点差は『4』です。

【J2第24節結果】

◆札幌 1−0 鳥栖（大和ハウス プレミストドーム）

得点【札幌】荒野拓馬（後半32分）

◆大宮 2−0 富山（富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【大宮】泉柊椰（前半44分）カプリーニ（後半45+2分）

◆長崎 0−0 仙台（PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

◆山形 3−1 甲府（JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【山形】氣田亮真（前半10分）土居聖真（前半16分）坂本亘基（後半27分）【甲府】鳥海芳樹（後半9分）

◆千葉 2−2 いわき（フクダ電子アリーナ）

得点【千葉】椿直起（後半24分）日高大（後半30分）【いわき】柴田壮介（前半43分）深港壮一郎（後半38分）

◆藤枝 2−2 山口（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【藤枝】浅倉廉（前半16分）楠本卓海（後半2分）【山口】山本桜大（前半24分、前半45+1分）

◆徳島 1−0 愛媛（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】ルーカス バルセロス（後半25分）

◆今治 1−0 大分（クラサスドーム大分）

得点【今治】新井光（前半6分）

◆秋田 4−1 磐田（ヤマハスタジアム（磐田））

得点【秋田】才藤龍治（前半21分）飯泉涼矢（前半31分）岡粼亮平（後半2分）藤山智史（後半14分）【磐田】佐藤凌我（前半13分）

◆熊本 2−1 水戸（えがお健康スタジアム）得点【熊本】古長谷千博（後半23分）岩下航（後半35分）【水戸】加藤千尋（前半36分）