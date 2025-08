サンリオの推しケーキが進化♡ケーキ通販「Cake.jp」に新キャラ登場！

SNSでも話題の“推し活スイーツ”が、さらに可愛くパワーアップ♡ケーキ専門通販サイト「Cake.jp」の人気シリーズ「推しのためのカスタムケーキメーカー」に、サンリオの人気キャラクター「あひるのペックル」「ぐでたま」「マイスウィートピアノ」「こぎみゅん」が新登場!世界にひとつ、自分だけの“推しケーキ”を作って、大切な推しや記念日をもっと特別に彩ってみませんか?

新キャラ登場で“はぴだんぶい”が勢ぞろい!



2023年のリリース以降、大人気の「推しのためのカスタムケーキメーカー」。今回、ファンの声に応えて新たに4キャラクターが仲間入りしました!

特に注目は「あひるのペックル」の追加。これにより、サンリオのボーイズグループ「はぴだんぶい」が全キャラ揃う豪華ラインナップに♪

お気に入りのキャラクターで、より自由に“推しケーキ”を楽しめるようになりました。

サイズもデザインも自由にカスタマイズ♡



あひるのペックル

ぐでたま

マイスウィートピアノ

こぎみゅん

Cake.jpのカスタムケーキは、サイズ・カラー・飾り・デザインまですべて自分好みにオーダー可能。

プリセットから選んで手軽に楽しむのもよし、細部までこだわって“推し”への想いを表現するのも素敵。3号・4号・5号から選べて、価格は4,000円(税込)から。

誕生日やライブの応援はもちろん、何気ない日常のご褒美としてもおすすめです♡

心ときめく“推しケーキ”で特別な時間を

コラボしている「エンジョイアイドルシリーズ」は、“推し”を応援するすべての人の気持ちに寄り添うグッズシリーズ。

サンリオの愛らしい世界観と、自分だけのカスタマイズで生まれる特別なケーキは、推し活の醍醐味をより一層引き立ててくれます。SNS映えもばっちりで、ギフトにも喜ばれること間違いなし♪

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660031

世界でひとつのケーキで、推しともっと近くに♡



「推しのためのカスタムケーキメーカー」は、ただのスイーツではありません。あなたの“好き”を形にし、大切な想いを届けるための魔法のケーキです。

サンリオキャラクターと一緒に祝う特別な瞬間は、きっと忘れられない思い出に。忙しい毎日でも、自分らしく推しを応援できる時間をくれるこのサービス。

次のお祝いは、ケーキで“推し愛”を伝えてみませんか?きっと心まで甘く満たされるはず♡