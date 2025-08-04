TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦¸á¸å¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤Î³¤´ß¤Ç¡¢³¤¿åÍá¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿24ºÐ¤È5ºÐ¤Î¿Æ»Ò¤¬Å®¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÊì¿Æ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤Î¤¦¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢Ë­¶¶»Ô¤Î»ûÂô³¤´ß¤Ç¡Ö¿åÆñ»ö¸Î¡£¤¹¤Ç¤Ëµß½õ¤·¤Æ´ß¤Ë¾å¤²¤¿¤¬°Õ¼±¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å®¤ì¤¿¤Î¤ÏË­Àî»Ô¤Ë½»¤à¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥­¥Ë¡¦¥ê¥Þ¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Î¥Ö¥³¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤ÈÂ©»Ò¤Î5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤¬ÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤Ëµß½õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥­¥Ë¤µ¤ó¤Ï¤ª¤è¤½5»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Î»Ò¤Ï°Õ¼±¤¬²óÉü¤·¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Åö»þ¡¢¿Æ»Ò¤ÏÍ§¿Í¤é10¿Í¤Ç³¤¿åÍá¤ËË¬¤ì¡¢¸½¾ì¤ÏÍ·±Ë¶Ø»ß¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£