¡Ö½é¼ê¤Ç¥Ï¥°¡ª¡©¡×ÃçÌîÂÀ²ì¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¤È¤¤Ë¡È¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡ÉÇÐÍ¥
ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ï¥°¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
8·î16¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÃÓ¾¾¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¡¢¤µ¤é¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤â¶¦±é¤¹¤ëÃçÌî¤¬¡¢ÃÓ¾¾¤òÎÉ¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆVTR½Ð±é¤·¤¿¡£
ÃçÌî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÓ¾¾¤È¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö15ºÐ¤Î»Ö´êÊ¼¡×¡ÊNHK¡¿2010Ç¯8·î15ÆüÊüÁ÷¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç17ºÐ¤Î»þ¤Ë¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»£±ÆÃæ¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À15Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£´Ø·¸ÃÍ¤¬º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÃçÌî¤ÈÃÓ¾¾¤Ï¶¦±é¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëÎÓ¸¯ÅÔ¤ò²ð¤·¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸¯ÅÔ¤¯¤ó¤Ë¡¢Ìë¡¢¸ø±à¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡£Á´°÷10Âå¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¸¯ÅÔ¤¯¤ó¤ÈÁÔÎ¼¤¯¤ó¤Ï¡ØDIVE¡ª¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÁÔÎ¼¤¯¤ó¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ½é¼ê¤Ç¡Ø¤ª¤ª¡ª²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½é¼ê¤Ç¥Ï¥°¡ª¡©¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤¿¤Ö¤ó¡¢¥ª¥ì¡¢ÁÔÎ¼¤¯¤ó¤Ë¥Ï¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬´°À®¤µ¤ì¤ëÁ°¡¢¤â¤Ã¤È¾¯Ç¯¤Îº¢¤ÎÁÔÎ¼¤¯¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ¯Îõ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÃÓ¾¾¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢ÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
8·î16¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÃÓ¾¾¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¡¢¤µ¤é¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤â¶¦±é¤¹¤ëÃçÌî¤¬¡¢ÃÓ¾¾¤òÎÉ¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆVTR½Ð±é¤·¤¿¡£
ÃçÌî¤ÈÃÓ¾¾¤Ï¶¦±é¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëÎÓ¸¯ÅÔ¤ò²ð¤·¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸¯ÅÔ¤¯¤ó¤Ë¡¢Ìë¡¢¸ø±à¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡£Á´°÷10Âå¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¸¯ÅÔ¤¯¤ó¤ÈÁÔÎ¼¤¯¤ó¤Ï¡ØDIVE¡ª¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÁÔÎ¼¤¯¤ó¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ½é¼ê¤Ç¡Ø¤ª¤ª¡ª²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½é¼ê¤Ç¥Ï¥°¡ª¡©¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤¿¤Ö¤ó¡¢¥ª¥ì¡¢ÁÔÎ¼¤¯¤ó¤Ë¥Ï¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬´°À®¤µ¤ì¤ëÁ°¡¢¤â¤Ã¤È¾¯Ç¯¤Îº¢¤ÎÁÔÎ¼¤¯¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ¯Îõ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÃÓ¾¾¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢ÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£