¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤ÇØÃæ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡×à1200±ßáÊÔ¤ßÊÔ¤ß¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¿¹ÊÝ¤Þ¤É¤«¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é100ÅÙ¸«¤¹¤ë¡×¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¤ä¡Á¡×
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç1200±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¡¡ÇØÃæ¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿ÊÔ¤ßÊÔ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÊÝ¤Þ¤É¤«(Ä¹ºê»Ô½Ð¿È)¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç1200±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¡ßÊÔ¤ßÊÔ¤ß¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢²Æ¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Æ¤ä¤Ê¡×¡ÖÇØÃæÂçÃÀ¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤ÇØÃæ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¤ä¡Á¡×¡Ö³¹¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é100ÅÙ¸«¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£