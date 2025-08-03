ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡Ö¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¿ÀµÜ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÌ¾¸Å²°¤Ø¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À1¡½8¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î3Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÏÀèÈ¯¤Î¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬Êø¤ì¤Æ´°ÇÔ¤·¤¿¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï1¤Ä¸º¤Ã¤Æ34¡£½é²ó¤«¤é5¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÀèÆ¬¤ò½Ð¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼é¤ê¤«¤é¤Î¥ê¥º¥à¤òÁ´¤¯¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å¸³«Åª¤Ë¡¢¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¿ÀµÜ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È5Æü¤«¤é¤ÎÃæÆüÀï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡ÇØ¿å¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ï4²ó2¼ºÅÀ¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤Ï¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥Á¡¼¥à¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢70¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤Æ¤Í¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÌ¾¸Å²°¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³Æ¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢º£Æü¤Ï¡×¤ÈÀÕÇ¤¤ò¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£