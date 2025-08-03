¥Þ¥¤²¯·¯¡¢Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤â160Ëü±ßÂçÇÔ¡Ä¥À¥Ö¥ëÅªÃæ¤Ë¡Ö¤Û¤é¤Ê¤Ã¡×ßÚÎö¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Á
¡¡8·î3Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤ÎÍ§¿Í¡ØÀ¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹4²¯±ß·¯¡Ê¥Þ¥¤²¯·¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊOfficial Channel¡×¤ò¹¹¿·¡£8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡¦1800m¡Ë¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ó¥¹¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å¡ÊG3¡¦¼ÇÄ¾1000m¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÆü¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¥¯¥¤¡¼¥óS¤ÎËÜÌ¿¤Ë¥Õ¥§¥¢¥¨¡¼¥ë¥ó¥°¡¢¥¢¥¤¥Ó¥¹SD¤ÎËÜÌ¿¤Ë¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò»ØÌ¾¡£¥¯¥¤¡¼¥óS¤Ç¤ÏÆâ¡¹¤ò±¿¤ó¤À¥Õ¥§¥¢¥¨¡¼¥ë¥ó¥°¤¬3Ãå¤ËÇ´¤ê¡¢3Ï¢Ê£¤¬¤¤Ã¤Á¤êÅªÃæ¡£¥¢¥¤¥Ó¥¹SD¤ÏËÜÌ¿¤Î¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬²÷¾¡¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸«»ö¤Ë3Ï¢Ã±¤òÅö¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥Ö¥ëÅªÃæ¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò12¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅªÃæ¤Ë¥Þ¥¤²¯·¯¤Ï¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Ö¤Û¤é¤Ê¤Ã¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¡Ö¥À¥Ö¥ë¤ÇÅªÃæ¡ª¥À¥ÖÅª¤ä¤ó¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¤¬¡Ä¡Ö¥¤¥¥ê»¶¤é¤«¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ä¾Á°¤Ç¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î°õ¤ò²¼¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£Ä¾Á°¤Ç¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ160ËüÉé¤±¤Þ¤·¤¿¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¤²¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ê¤Ç¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤¤¬Íè¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡×¡¢¡ÖÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥±¥§¡¼¥¤¹¥¤¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«Ìþ¤µ¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö¥ª¥ÁÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡ÖÍè½µ¤â¹Ô¤³¤¦¡Á¤¼¡Á¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£