日向坂46の富田鈴花が、7月29日発売の「週刊FLASH」(光文社)に登場した。

富田鈴花©光文社/週刊FLASH 写真◎峠 雄三

「週刊FLASH」7月29ン値発売号表紙 光文社/週刊FLASH

日向坂46での8年間の活動を終え、卒業を迎える富田鈴花が「FLASH」に登場。8月5日(火)に発売する自身初の写真集から厳選カットを4ページにわたって掲載している。オーストラリアで撮影された、彼女の集大成となる珠玉カットの数々は必見だ。写真集作りに対する熱い想いも語っている。

<プロフィール>

とみた・すずか

24歳。2001年1月18日生まれ。神奈川県出身。

2018年より、けやき坂46(のちの日向坂46)二期生としての活動を開始。名前「鈴花」は、母親がF1好きであることから「鈴鹿サーキット」に由来して名付けられた。グループ屈指の歌唱力の持ち主としても知られ、2024年には『千鳥の鬼レンチャン』(フジテレビ系)内の名物企画「サビだけカラオケ」で、女性アイドルとして初めて鬼レンチャンを達成。14thシングル『Love yourself!』の活動をもって、日向坂46を卒業する。写真集最新情報は、写真集公式X(@suzy_aussie2025)をチェック。

日向坂46 富田鈴花1st写真集『鈴花サーキット』が8月5日(火)に光文社より発売。

