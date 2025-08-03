Ã´Åö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËË½¸À!? ³ÑÅÄÍµµ£¤¬È¯¿®¤·¤¿¡ÈÅÜ¤ê¤ÎÌµÀþ¡É¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶ÄÅ·¡ª¡ÖÈ¿±þ¤ÎÃÙ¤µ¤ËÅÜ¤ê¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡×
¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÜÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤¿³ÑÅÄ(C)Getty Images
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÌäÂê¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î2Æü¡¢º£µ¨¤ÎF1Âè14Àï¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¤Î¸ø¼°Í½Áª¤¬¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¹Ù³°¤Î¥Ï¥ó¥¬¥í¥ê¥ó¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤ÇÇÔÂà¡£Á´ÂÎ16ÈÖ¼ê¤Ç·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÇ÷¤Ã¤¿¹¥¥ì¡¼¥¹ ³ÑÅÄÍµµ£¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤ë
¡¡¤ï¤º¤«¤Ê¡Èº¹¡É¤Ëµã¤¤¤¿¡£Q1¤Î¥é¥¹¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç1Ê¬15ÉÃ899¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢8ÈÖ¼ê¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¹¥Áö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È¥¿¥¤¥à¤òÎ¿²ï¡£ºÇ½ªÅª¤Ë15ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥Ô¥é¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤È¤Ï¡¢0ÉÃ024º¹¤ÇÁá´üÇÔÂà¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë8ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤â0ÉÃ163º¹¡£¥Á¡¼¥à¤«¤éµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº¹¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ËÎ±¤á¤¿³ÑÅÄ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥Áö¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ìÆ®¤¬Â³¤¯³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÃÙ¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë´°Á´¤Ë·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë²¿¤«¤¬¤¢¤ë¡×¤È²×Î©¤Á¤ò±£¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¤âÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÌµÀþ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸ø¼°Í½Áª¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿FP3¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¤Î·×Â¬Ãæ¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÃæ»ß¤ò·èÃÇ¡£¿Ø±Ä¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥í¥ó¥°¥é¥óÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Ã´Åö¥ì¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¦¥Ã¥É»á¤Ë¸þ¤±¡¢¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¼¸Ó£¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÁ´Á³¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°ã¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤ÎÇÏ¼¯¤²¤Æ¤ë¤è¡£¤¢¤È¡¢¸å¤í¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡ª ¤â¤¦ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡×
¡¡Á°Àï¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼GP·è¾¡¤Ç¤â¥Á¡¼¥à´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸åÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë³ÑÅÄ¤Î¡Ö¤â¤¦ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤Ï¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¤È¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¸«¤»¤¿ÅÜ¤ê¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÎF1ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGP FANS¡Ù¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤È¥¦¥Ã¥É»á¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤Ò¤É¤¤Ë½¸À¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£µ¨¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¡ØRB21¡Ù¤ÈÀï¤¤Â³¤±¤¿¥Ä¥Î¥À¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¾å¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Ø±Ä¤ÎÈ¿±þ¤ÎÃÙ¤µ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ëö¤ËÌµÀþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤ËÅÜ¤ê¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èà¼«¿È¤â¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤ò¤¢¤Þ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂà¶þ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥¬¥í¥ê¥ó¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢16ÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï²á¹ó¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¤¬¡¢³ÑÅÄ¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ·÷Æâ¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]