コレサワ、ヒグチアイ、ひぐちけいによる一夜限りのスペシャルライブが、2025年11月30日(日)、ビルボードライブ横浜にて開催されることが決定した。『第66回日本レコード大賞』作詩賞を受賞し、日本武道館公演をソールドアウトさせたコレサワ。『進撃の巨人』EDテーマなどを担当し、海外での人気も高い実力派ヒグチアイ。これら2組のギタリスト、楽曲アレンジなどを務めるひぐちけい。プライベートでも仲良しの親友たちによる「一緒にライブをやりたい!」という想いを実現すべく、ひぐちけいが発起人となり、一夜限りのスペシャル・ライブが開催されることとなった。

ひぐちけい率いるホストバンドにボーカリストたちがジョインし、特別なコラボレーションを繰り広げる。今後もスペシャルゲストを追加発表予定とのこと。■「Play Like Kids♡ with コレサワ、ヒグチアイ、ひぐちけい」ステートメント明日のことなんて気にせず、夢中で遊んでいた「あの頃」。何の役にも立たない話題で、ケラケラ笑い続けた「あの頃」。仕事もプライベートも忙しい私たちだけどこの仲間で集まる瞬間はいくつになっても、どんな場所でも、「あの頃」の自分に戻れる。11月30日、Billboard Live YOKOHAMAにて。一緒に「あの頃」の心で遊び尽くしましょう♡<ライブ情報>Play Like Kids♡ with コレサワ、ヒグチアイ、ひぐちけい【ビルボードライブ横浜】(1日2回公演)2025年11月30日(日)1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:30 開演18:30メンバーコレサワヒグチアイひぐちけいand moreチケット料金 ※飲食代金別DXシートカウンター 9100円S指定席 9100円R指定席 8000円カジュアルセンターシート 8600円(1ドリンク付)カジュアルサイドシート 7500円(1ドリンク付)発売日2025/8/3(日)20:00〜8/15(金)23:59=コレサワ/ヒグチアイ FC最速先行(イープラス)2025/8/22(金)正午12:00=Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)2025/8/29(金)正午12:00=ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ)*チケットはビルボードライブ公式HPでご購入いただけます。*ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録(無料)が必要となります。*HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。( https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照)ビルボードライブ公式HP:https://www.billboard-live.com/