「best thing since sliced bread」の意味は？わかった人はすごい…！【1分英会話】

正解は「画期的なもの、最高のもの」でした!

以前のものよりも、大幅に改善されたと考えられる新しい発明や革新を表すフレーズですよ。

「This new smartphone application is the best thing since sliced bread.」

(この新しいスマートフォンのアプリは非常によい。)