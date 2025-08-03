ºÊ¤Ï¿Íµ¤²Î¼ê¡¢41ºÐÇÐÍ¥¤Î1Ç¯¤Ö¤êà²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö»þ¤¬·Ð¤Ä¤ÎÁá¤¹¤®¤ë!¡×¤ÎÀ¼
²ÈÂ²¤ÈÂç¼«Á³¤òËþµÊ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÅè¥Ò¥í(41)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¡£»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÀ®Ä¹¤¬Áá¤¹¤®¤ë¡£¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë... ¤Ç¤âÌóÂ«¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ºòÇ¯¤Î8·î24Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Ä¹½÷¤È¼¡½÷¤È¤È¤â¤ËÂç¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ë¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö»þ¤¬·Ð¤Ä¤ÎÁá¤¹¤®¤ë!¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ´ò¤·¤¤!¡×¡Ö¤¤¤¤·Ê¿§¤Ë¡¢¤¤¤¤²ÈÂ²¼Ì¿¿!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÅè¤Ï2009Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°¼¹á¤È·ëº§¤·¡¢15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£