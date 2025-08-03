¡Úµð¿Í¡Û¼ãÎÓ³Ú¿Íà¥µ¥è¥Ê¥é¤ªÎ©¤ÁÂæá¤Ç¡Ä¥¥Ã¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤ËÄÁ²óÅú¡Ö±¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£¹²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¡õ·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£´¡½£´¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²ó¤À¤Ã¤¿¡£Æó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÌçÏÆ¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¼ãÎÓ¤Ï£µÈÖ¼ê¡¦°ËÀª¤¬Åê¤¸¤¿£µµåÌÜ¡¢£±£´£·¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç£Ç¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£¶·î¤Ë¡Öº¸ÂçÂÜÆóÆ¬¶Ú¶ÚÂ»½ý¡×¤Ç¤ª¤è¤½£±¤«·î°Ê¾åÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£µ£¹¤Ï¡¢¿ô¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¡ÖºÇ¹â¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡Ö¿·¤·¤¤±þ±ç²Î¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¡¢£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÇ´¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÂÇµå¤¬¡Ë³°Ìî¤ò±Û¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¶¡¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·Ð¸³¤¹¤ë´ë²è¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡Ö±¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈàÇú¾Ð²óÅúá¡£¤½¤Î¸å¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¡¢±¿¤ò½¦¤¦¡£¥´¥ß¤ò½¦¤¦¤È¤«¡×ÊäÂÀâÌÀ¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤¿»Ò¶¡¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë¥´¥ß½¦¤¤¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¼ãÎÓ¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö±¿¡×¤ò½¦¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£