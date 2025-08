フラッシュメモリ製品メーカーのSanDiskから、PlayStation 5(PS5)でもPCでも使えるポータブルSSDの「SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC」が登場しました。読み出し速度は最大1000MB/秒と高速なので、PS5本体のストレージに空き容量がない場合、SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PCにゲームデータを保存してそのままゲームをプレイすることも可能とのこと。PlayStationの公式ライセンス商品でもあるSanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PCを入手したので、実際に使ってみました。

1 TB PlayStation 5コンソールおよびPC用のサンディスク エクストリーム ポータブルSSD | Sandiskhttps://shop.sandisk.com/ja-jp/products/ssd/portable-ssd/sandisk-extreme-portable-ssd-ps5?sku=SDSSDE62P-1T00-J25「SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC」のパッケージはこんな感じ。1TBモデルと2TBモデルがあるのですが、今回は1TBモデルを使ってみます。パッケージ側面には対応ハードウェアが書かれており、PS5とPCと記載されています。箱の中に入っているのは本体、USB-C to USB-Cケーブル、保証書、クイックスターターガイド、データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス for SSD」の1年間利用特典、DiscordのNitroの1カ月利用権です。本体表面にはSanDiskとPlayStationのロゴが入っており、カラーリングはPS5と同じ白・青・黒を基調としています。裏面には容量が大きく記載されていました。I/Oは本体底面にUSB-Cポートがあるのみ。手に持つとこれくらいのサイズ。PS5の純正コントローラーであるDualSense ワイヤレスコントローラーと並べてみるとこんな感じ。スマートフォンよりもかなり小さいので持ち運びもラクラクです。PS5に接続して利用する場合は、本体正面のUSB-Cポートに付属のケーブルで以下のようにつなぎます。なお、PS5を縦置きにしている場合、「SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC」をケーブルでつなぐと以下のように宙ぶらりんになるので注意が必要です。ノートPCに「SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC」を接続して、ベンチマークソフト「CrystalDiskMark」でデータ転送速度を測定した結果が以下。シーケンシャルリードは1035.51MB/秒、シーケンシャルライトは932.92MB/秒、ランダムリードは144.75MB/秒、ランダムライトは123.24MB/秒でした。読み出し速度は公称通りです。「SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC」にPS5のゲームファイルを保存するには、PS5の「設定」から「ストレージ」画面を開き、「USB拡張ストレージ」から「USB拡張ストレージとしてフォーマット」を選択します。「はい」を選択。フォーマットが完了したら、「SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC」に保存したいゲームを選択して三点リーダーを選択。「ゲームとアプリを移動」を選択。適当なゲームもしくはアプリを選択して、「移動する項目を選択」を選択。移動するゲームを選択したら「移動」を選択。ゲームファイルサイズが81.57GBのELDEN RING(エルデンリング)を「SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC」に移動してみたところ、約7分で完了しました。「SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC」上にのみゲームファイルが存在する場合、PS5のホーム画面でゲームを選択すると以下のように「コピー」という項目が表示されます。「SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC」上のゲームファイルを使ってそのままPS5のゲームをプレイすることはできませんが、インターネット接続なしでもゲームファイルのインストールが可能です。コピーを開始すると、こんな感じで「コピー中」と表示されました。約1分でゲームをプレイ可能に。ただし、これはゲームファイルのすべてをPS5本体にコピーし終えたというわけではなく、あくまでゲームの起動に必要なファイルのコピーが完了したということです。コピー中のゲーム情報を見ると「ダウンロード状況」と表示されており、すべてのゲームファイルをコピーできているわけではないことがわかります。すべてのゲームファイルをコピーするのにかかった時間は約13分でした。なお、「SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC」を取り外す際は、「設定」→「ストレージ」→「USB拡張ストレージ」→「PS5から安全に取り外す」の順に選択すればOKです。「SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC」は公式サイトでも販売されており、1TBモデルが税込2万5080円、2TBモデルが税込3万8280円です。1 TB PlayStation 5コンソールおよびPC用のサンディスク エクストリーム ポータブルSSD | Sandiskhttps://shop.sandisk.com/ja-jp/products/ssd/portable-ssd/sandisk-extreme-portable-ssd-ps5?sku=SDSSDE62P-1T00-J25Amazon.co.jpでは税込2万7837円で販売されています。Amazon | SanDisk (サンディスク) Extreme ポータブル SSD PlayStation 5コンソールおよびPCの1TB用 読み取り速度 最大1,000MB/秒 IP65防水 防塵 3メートル落下保護 USB 3.2 Gen2 Discord Nitro 1か月間のトライアル | SanDisk | 外付SSD 通販