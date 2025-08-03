¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û3µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤Ï¹°Á°³Ø±¡À»°¦¤ÈÂÐÀï¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¡×
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¡Ê3Æü¡Ë
¡¡2Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤Ï¡¢½éÀï¤Ç¹°Á°³Ø±¡À»°¦¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï16¶¯¡£±ü¤äº´Æ£¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼5¿Í¤¬»Ä¤Ã¤¿º£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ï8¶¯Æþ¤ê¤·¡¢3µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤Ç·Ð¸³ÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¹°Á°³Ø±¡À»°¦¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£ÀÄ¿¹Âç²ñ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÎÈ¬¸Í¹©Âç°ì¡¢½à·è¾¡¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¢·è¾¡¤ÎÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¤È¶¯¹ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ1ÅÀº¹¤ÇÇË¤Ã¤¿¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤ÏÊ¡²¬Âç²ñ6»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï3³ä3Ê¬7ÎÒ¤Ç38ÆÀÅÀ¡£1ÈÖÂÇ¼Ô¤Î±ü¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î10°ÂÂÇ¤Ç¡¢2ÈÖ¤Î°æ¾å¤ÏÂÇÎ¨5³ä¡£1¡¢2ÈÖ¤¬Ãæ¼´¤Ë¤Ä¤Ê¤°»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·â¤Ë²Ã¤¨¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤â¿Ê²½¤·¤¿¡£Æ±6»î¹ç¤ÇºÇÂ¿¼ºÅÀ¤Ï2¡£Ãæ¤Ç¤âº¸ÏÓ¸¶¤ÎÂæÆ¬¤¬Âç¤¤¤¡£¥³¡¼¥¹¤òÃúÇ«¤ËÆÍ¤¯Åêµå¤Ç3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2»î¹ç¤ò´°Åê¡£¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤ÎÃæÌî¤ÈàÆóËç´ÇÈÄá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡Ê¹°Á°³Ø±¡À»°¦¤Î¡Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¾®Àî¼ç¾¤Ï¡Ö¡Ê2Æü¤Î¡Ë¹Ã»Ò±àÎý½¬¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤¤¤¾õÂÖ¡£°ìÀïÉ¬¾¡¤ÇÀï¤¦¡×¤È½éÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë