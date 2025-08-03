¡Ú¥¢¥¤¥Ó¥¹SD¡¦G·¡õ¥¯¥¤¡¼¥óS¡¦G·¡Û¥¢¥¤¥Ó¥¹SD½é»²ÀïC.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤ËÆ³¤«¤ì¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡ª¡¡ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥¸¡¼¥Ì¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨²Æ¤Î½÷²¦¤ÎºÂ¤Ë¡ª
¿·³ãÌ¾Êª¡ÈÀéÄ¾¡É½Å¾Þ¡¦¥¢¥¤¥Ó¥¹SD¡¦G·¡£
¥¢¥¤¥Ó¥¹SD½é»²Àï¤È¤Ê¤ëC.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê(46)¤È½é¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¾¡Íø¡£
¥¿¥¤¥à¤Ï2002Ç¯¤Î¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ª¤¬·×»þ¤·¤¿53ÉÃ7¤ÈÊÂ¤Ö¥¿¥¤¤ÎµÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢»¥ËÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²Æ¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡¦¥¯¥¤¡¼¥óS¡¦G·¡£
1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥ë¥¸¡¼¥Ì¤¬¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÌÔÄÉ¤ò¥¢¥¿¥Þº¹Î¿¤®¾¡Íø¡£
½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£