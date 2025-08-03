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1989Ç¯£±·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£¹â¹»£³Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»½÷»Ò¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê48kgµé¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£2007Ç¯¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢13Ç¯£²·î¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¡£G¶¤Ç¤Ï£´ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡£