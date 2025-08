発売日 : 2025/8/20

レーベル : B-ME

購入:https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTDOMETOUR202420252BE



【DVD2枚組(スマプラ対応)】

品番 : AVBD-36090〜1

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック



収録内容

・DISC1 : LIVE01

BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”

2025.1.9 in TOKYO DOME

1.Slogan

2.Masterplan

3.SOS

4.Scream

5.Set Sail

6.Don’t Wake Me Up

7.Be Free

8.Moment

9.Shining One

10.Selfish

11.Genesis

12.Metamorphose

13.Mainstream

14.Milli-Billi

15.Guilty

16.Bump Around

17.BF is…

18.Brave Generation

19.Boom Boom Back

20.Smile Again

21.Sapphire

22.Grow Up



・DISC2 : LIVE02・特典映像01〜03

BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”

2025.1.9 in TOKYO DOME

23.Sailing

24.Glorious

25.Great Mistakes

26.Bye-Good-Bye

27.Blissful

28.Spacecraft

29.Slogan



特典映像01

BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -Behind The Scenes-



特典映像02

Smile Again -7 Chasing Camera-

・Smile Again -SOTA Chasing Camera-

・Smile Again -SHUNTO Chasing Camera-

・Smile Again -MANATO Chasing Camera-

・Smile Again -RYUHEI Chasing Camera-

・Smile Again -JUNON Chasing Camera-

・Smile Again -RYOKI Chasing Camera-

・Smile Again -LEO Chasing Camera-

・Smile Again -ALL Chasing Camera-



特典映像03

・”誰よりも” in KYOCERA DOME OSAKA

・”Sapphire” in KYOCERA DOME OSAKA



【Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応)】

品番 : AVXD-36092〜3

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック



収録内容

・DISC1 : LIVE

・DISC2 : 特典映像01〜03

特典映像01

BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -Behind The Scenes-



特典映像02

特典映像03

【DVD 特殊商品(スマプラ対応)】初回生産限定

品番 : AVZ1-36094〜7

価格 : \13,200 (税込) \12,000 (税抜)

永続仕様 : BOX仕様

永続特典(封入) : ・PHOTOBOOK・銀テープレプリカ



BMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱:DVD4枚組



収録内容

・DISC1 : LIVE01

特典映像01

・Guilty -Group Shoot Camera-

・Sailing -Group Shoot Camera-

・Spacecraft -Group Shoot Camera-



特典映像02

特典映像03

DISC3 : 特典映像04・05

特典映像04

・ Don’t Wake Me Up〜Be Free〜 Moment〜Shining One -Float Camera-

(SOTA / SHUNTO / RYOKI)

・ Don’t Wake Me Up〜Be Free〜 Moment〜Shining One -Float Camera-

(MANATO / RYUHEI / JUNON / LEO)

・ Great Mistakes〜Bye-Good-Bye -Float Camera-

(SOTA / RYUHEI / RYOKI / LEO)

・ Great Mistakes〜Bye-Good-Bye -Float Camera-

(SHUNTO / MANATO / JUNON)



特典映像5

BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -Behind The Scenes-



DISC4 : 特典映像06

特典映像06

BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -MC Digest-



【Blu-ray 特殊商品(スマプラ対応)】初回生産限定

品番 : AVZ1-36098〜101

価格 : \13,200 (税込) \12,000 (税抜)

永続仕様 : BOX仕様

永続特典(封入) : ・PHOTOBOOK・銀テープレプリカ



BMSG MUSIC SHOP 専売商品 同梱:Blu-ray Disc4枚組



収録内容

・DISC1 : LIVE

DISC2 : 特典映像01〜04

特典映像01

・Guilty -Group Shoot Camera-

・Sailing -Group Shoot Camera-

・Spacecraft -Group Shoot Camera-



特典映像02

特典映像03

特典映像04

・ Don’t Wake Me Up〜Be Free〜 Moment〜Shining One -Float Camera-

(SOTA / SHUNTO / RYOKI)

・ Don’t Wake Me Up〜Be Free〜 Moment〜Shining One -Float Camera-

(MANATO / RYUHEI / JUNON / LEO)

・ Great Mistakes〜Bye-Good-Bye -Float Camera-

(SOTA / RYUHEI / RYOKI / LEO)

・ Great Mistakes〜Bye-Good-Bye -Float Camera-

(SHUNTO / MANATO / JUNON)



DISC3 : 特典映像05

特典映像05

BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -Behind The Scenes-



DISC4 : 特典映像06

特典映像06

BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -MC Digest-