[8.3 J2第24節](えがおS)

※19:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 5 阿部海斗

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 8 上村周平

MF 10 古長谷千博

MF 17 藤井皓也

FW 14 塩浜遼

FW 18 半代将都

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

MF 7 竹本雄飛

MF 13 飯星明良

MF 15 三島頌平

MF 21 豊田歩

FW 16 松岡瑠夢

FW 20 大崎舜

FW 28 神代慶人

監督

大木武

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 大森渚生

DF 3 大崎航詩

DF 6 飯田貴敬

DF 36 板倉健太

DF 97 鷹啄トラビス

MF 8 齋藤俊輔

MF 15 長尾優斗

MF 99 加藤千尋

FW 7 渡邉新太

FW 22 久保征一郎

控え

GK 21 松原修平

DF 4 牛澤健

DF 5 知念哲矢

MF 14 杉浦文哉

MF 24 山崎希一

MF 70 新井瑞希

FW 39 山本隼大

FW 44 奥田晃也

FW 76 根本凌

監督

森直樹