熊本vs水戸 スタメン発表
[8.3 J2第24節](えがおS)
※19:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 5 阿部海斗
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 10 古長谷千博
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 21 豊田歩
FW 16 松岡瑠夢
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 3 大崎航詩
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 8 齋藤俊輔
MF 15 長尾優斗
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 22 久保征一郎
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 5 知念哲矢
MF 14 杉浦文哉
MF 24 山崎希一
MF 70 新井瑞希
FW 39 山本隼大
FW 44 奥田晃也
FW 76 根本凌
監督
森直樹
※19:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 5 阿部海斗
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 10 古長谷千博
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 21 豊田歩
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 3 大崎航詩
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 8 齋藤俊輔
MF 15 長尾優斗
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 22 久保征一郎
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 5 知念哲矢
MF 14 杉浦文哉
MF 24 山崎希一
MF 70 新井瑞希
FW 39 山本隼大
FW 44 奥田晃也
FW 76 根本凌
監督
森直樹