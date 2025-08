BE:FIRST、ニューシングル「空」に収録されるSOTAのソロ曲のタイトルが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■SOTA自身が楽曲制作に加わり、SOTAらしさが詰まった要チェックの1曲に!

BE:FIRSTが9月17日にリリースするシングル「空」に収録されるSOTAのソロ曲のタイトルが「Chill with you ~One of the BE:ST-04 SOTA~」に決定したことが発表された。

BE:FIRSTメンバーのソロ企画『One of the BE:ST』では、これまでJUNON、LEO、RYUHEIがそれぞれ楽曲制作の段階から参加し、個性あふれる楽曲をリリースしてきた。続くSOTAのソロ曲「Chill with you ~One of the BE:ST-04 SOTA~」もSOTA自身が楽曲制作に加わり、SOTAらしさが詰まった1曲になっているので、ぜひチェックしてほしい。

そんなSOTAのソロ曲が収録されるニューシングルの表題曲「空」は、第92回NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して『大丈夫』と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる、感動必至の1曲だ。

また、メンバーのそれぞれの個性あふれる歌唱が楽しめるレコーディングビデオや、BESTY(=BE:FIRSTのファンの呼称)とともに作り上げたリリックビデオも要チェックだ。

リリース情報

2025.07.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「空」

2025.08.20 ON SALE

Blu-ray&DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/