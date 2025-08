BE:FIRST・SOTA

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの9月17日にリリースされるシングル「空」に収録されるSOTAのソロ曲のタイトルが「Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜」に決定した。 BE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」では、これまでJUNON、LEO、RYUHEIがそれぞれ楽曲制作の段階から参加し、個性あふれる楽曲をリリースしてきた。続くSOTAのソロ曲「Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜」もSOTA自身が楽曲制作に加わり、SOTAらしさが詰まった一曲になっている。 そんなSOTAのソロ曲が収録されるニューシングルの表題曲「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。 作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して「大丈夫」と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる1曲となっている。 常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR(INIMI)、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。さらに、日本のヴォーカル・グループのパイオニアとして知られるゴスペラーズの黒沢 薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。 その他、JUNON・LEOによるサントリー生ビール タイアップソング「BLUE」、さらに「タイトル未定」の合計4曲が収録予定。 MV盤には「空」Music Videoと「タイトル未定」のMusic Video、それぞれの撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には昨年2024年9月に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」のBE:FIRSTブロックを完全収録。BMSG MUSIC SHOP盤にはMV盤・Live盤に収録の映像に加え、「空」の-Music Video Director's Cut-が収録。