TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

´ØÅìÃÏÊý¤Ï¤­¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹¤âÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬1ÅÔ6¸©¤¹¤Ù¤Æ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ëµ¤²¹38.9¡î¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤­¤ç¤¦¤â´ØÅìÃÏÊý¤Î³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£

¤¢¤¹¤â·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤äºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢´ØÅìÃÏÊý1ÅÔ6¸©¤¹¤Ù¤Æ¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ï6Æüº¢¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£