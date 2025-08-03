¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¡¡½éÀï¤ÏÍ¼¹ï³«»Ï¤â¡ÄÃæ°æ´ÆÆÄ¤ÏÎäÀÅ¡Ö¤Þ¤µ¤«Áê¼ê¤â¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÎÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê£µÆü³«Ëë¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÎÃêÁª²ñ¤¬¡¢£³Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤ÏÂè£³ÆüÂè£´»î¹ç¤Ç°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£
¡¡
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¡ÖÄ«Í¼£²ÉôÀ©¡×¤¬³ÈÂç¤·¡¢Æ±»î¹ç¤Ï¸á¸å£¶»þ£´£µÊ¬³«»ÏÍ½Äê¡£½éÀï¤¬¥Ê¥¤¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¹ÎÍ¡¦Ãæ°æ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÎÎý½¬¤Ï¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Æ±¹»¤Ï¸á¸å£¶»þ£³£°Ê¬Îý½¬½ªÎ»¡¢¸á¸å£·»þ´°Á´²¼¹»¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¾ÈÌÀÀßÈ÷¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»È¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡£Åö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Î¥Ã¥¯¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ø´ø´±¤Ï¼«¿È¤¬½Ð¾ì¤·¤¿ÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¥Ê¥¤¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Î¤Û¤í¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£º£²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯ËÌ³¤Æ»ÂåÉ½¤Î¡¦Åì³¤Âç»Í¡Ê¸½¡¦Åì³¤Âç»¥ËÚ¡Ë¤È¤Î£±²óÀï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÆ±µéÀ¸¤Îº¸Íã¤Î»Ò¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÅê¼ê¤¬Íð¤ì¤ÆËþÎÝ¤Ç»Íµå¡¢»Íµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸·¤·¤¤»î¹ç¤ÇºÇ¸å¤Ï¾¡¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡Ê¼ç¾¤¬¡Ë°ú¤¤¤¿¤¯¤¸¤¬£±ÈÖ¤À¤·¡£Ä«¥¤¥Á¤À¤í¤¦¤È¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Î»þ´Ö¤À¤í¤¦¤È¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¡£¤Þ¤µ¤«Áê¼ê¤â¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÎÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÎäÀÅ¤µ¤Ï·ç¤«¤Ê¤¤¡£Èá´ê¤Î²ÆÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï£±²ó¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ìÀïÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë°°Àî»ÖÊ÷¡¦»³ËÜ´ÆÆÄ¤â¡ÖÀÎ¤«¤é¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Îµå¤¬Áá¤«¤í¤¦¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¶¯¹ë¹»¤È¤ÎÂÐ·è¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£