¡Ö»ä¤Î½¬À¡×à°Õ³°¤Ê»Ñá¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤¹35ºÐº´Æ£ÛÙÎ¤¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤ï¤¢¤¢¡Á¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ËÁÇÅ¨¡×
Í§¿Í¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î27Æü¤Ë35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸ÆüÅê¹Æ¤ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é¤¬àÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥á¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖÈï¤êÊª¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦¡¡»ä¤Î½¬À¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ñ¤ë¤ë¤È¤¦¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¥±¡¼¥¤ÎÈï¤êÊª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï¤³¤Î»Ñ¤ÇÇ¯¤¬¤éÇ¯Ãæ²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤ÇÍ§¿Í¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ËÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¢¤¢¡Á¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ËÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ¤·¤¯°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¡¼¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¤·¡¼¤Á¤ã¤óÅ·»È¡¡Â¿¹¬´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤È¥¥å¡¼¥È¤µ¤¬happy¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èï¤êÊª¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯
¡¡º´Æ£¤Ï¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤È³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢2017Ç¯4·î¤«¤é¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡ÊTBS¡Ë¤Î6ÂåÌÜ½÷ÀÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£